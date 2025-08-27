В Сети появились кадры с Джудом Лоу в образе Путина

Вопрос об игре британского актера появился после того, как в Сети появились первые кадры со съемочной площадки французского политического триллера «Кремлевский волшебник», который снимается по мотивам романа Джулиано да Эмполи «Волшебник Кремля», вышедшего в 2022 году. В произведении автор описывает, как он однажды в ночи встретился в Москве с «серым кардиналом Путина» — неким Вадимом Барановым. Сам сюжет выстроен вокруг «хаоса 1990-х» в России. В фильме Джуд Лоу предстанет в роли молодого российского президента. «Вечерняя Москва» узнала, сможет ли звезда справиться с этой ролью.