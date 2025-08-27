Радиостанция Судного дня передала в эфир новое странное слово

В августе 2024 года отмечается необычная активность УВБ-76: станция систематически повторяет шифровки, которые уже звучали в январе 2022 года, с сохранением прежней периодичности. Например, 25 августа были переданы слова «нардосаж» и «пулолед», впервые прозвучавшие ровно два с половиной года назад. Причины, по которым «Радиостанция Судного дня» возвращается к старым сообщениям, остаются абсолютно неизвестными.