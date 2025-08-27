Радиостанция Судного дня передала в эфир новое странное слово

Загадочная радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка», вновь передала новое шифрованное сообщение. 27 августа в 17:05 по московскому времени в эфире прозвучало ранее не встречавшееся слово «нитромопс». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность легендарной станции.
В августе 2024 года отмечается необычная активность УВБ-76: станция систематически повторяет шифровки, которые уже звучали в январе 2022 года, с сохранением прежней периодичности. Например, 25 августа были переданы слова «нардосаж» и «пулолед», впервые прозвучавшие ровно два с половиной года назад. Причины, по которым «Радиостанция Судного дня» возвращается к старым сообщениям, остаются абсолютно неизвестными.
УВБ-76 вещает на коротких волнах с 1976 года. Большую часть эфира она заполняет характерным жужжащим шумом, а ее периодические закодированные голосовые передачи десятилетиями будоражат воображение радиолюбителей и конспирологов, которые часто связывают их с глобальными мировыми событиями.