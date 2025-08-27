В конкурсе благоустройства городов победили 4 проекта Иркутской области

Четыре проекта из Иркутской области победили в X Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды, который проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве жилищной политики и энергетики.
Итоги конкурса подвели в ходе форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани. В число победителей вошли комплексные проекты благоустройства, разработанные в Киренске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Алзамае. В 2026 году они получат федеральные и областные средства на реализацию. Срок проведения работ — два года.
«Конкурс является одним из эффективных механизмов развития малых городов, позволяя лучшим проектам благоустройства общественных территорий привлекать федеральное и региональное финансирование на реализацию. Важно, что сами жители благодаря конкурсу могут многое изменить в своем городе. Когда команда муниципалитета взаимодействует с общественностью для решения задач благоустройства и понимает эффективность этого взаимодействия, — это большой успех. Сегодня в малых городах региона есть такие эффективные команды. Результатом их работы стали четыре новые концепции благоустройства, к воплощению которых приступим уже в следующем году», — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.
В городе Алзамай обновят привокзальную территорию. Проект предусматривает создание комфортного общественного пространства у железнодорожного вокзала, выполняющего функцию «ворота города». В Киренске продолжится благоустройство общественной территории улиц Ленрабочих, Подгорная, Комарова в границах улиц Зайцева — Косыгина. Основная концепция создания общественного пространства была реализована в 2022 году также благодаря победе во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. Единый мемориально-ландшафтный комплекс «Память поколений» создадут в Черемхове. Проект предусматривает обновление действующего сквера «Слава Героям» и расположенной рядом территории. В Усолье-Сибирском благоустроят территорию вдоль одной из центральных улиц — Комсомольского проспекта. Там запланировано создание пешеходного бульвара с велодорожкой, спортивно-рекреационной территории, на которой будут совмещены парковка и трансформируемая площадка для мероприятий.
Напомним, Иркутская область ежегодно участвует во всероссийском конкурсе благодаря чему реализовано уже 20 комплексных проектов благоустройства в 15 муниципальных образованиях региона, продолжается реализация еще 9 проектов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.