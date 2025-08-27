В конкурсе благоустройства городов победили 4 проекта Иркутской области

«Конкурс является одним из эффективных механизмов развития малых городов, позволяя лучшим проектам благоустройства общественных территорий привлекать федеральное и региональное финансирование на реализацию. Важно, что сами жители благодаря конкурсу могут многое изменить в своем городе. Когда команда муниципалитета взаимодействует с общественностью для решения задач благоустройства и понимает эффективность этого взаимодействия, — это большой успех. Сегодня в малых городах региона есть такие эффективные команды. Результатом их работы стали четыре новые концепции благоустройства, к воплощению которых приступим уже в следующем году», — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.