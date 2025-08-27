Ричмонд
Умер снявший фильм о Елизавете II режиссер Рольф Зеельман-Эггеберт

Рольф Зеельман-Эггеберт скончался в Германии.

Источник: АиФ Воронеж

Актер, журналист и режиссер Рольф Зеельман-Эггеберт скончался в возрасте 88 лет, сказано на сайте IMDb.

По его данным, Рольф Зеельман-Эггеберт умер в Германии 22 августа. Это произошло в Гамбурге.

Рольф Зеельман-Эггеберт родился в феврале 1937 года. Он был единственным журналистом в Европе, которому дали интервью представители всех семи европейских королевских домов.

Рольф Зеельман-Эггеберт освещал смерть принцессы Дианы и свадьбу принца Чарльза, снял 11-серийное шоу «Королевские семьи: Портеры европейских монархов» и фильм о Елизавете II. За свою жизнь удостоился ряда почетных наград.

Ранее сообщалось, что в США умер бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов.

