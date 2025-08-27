27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три группы нелегальных мигрантов обнаружили правоохранители в Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
В Минской области прошел основной этап специального комплексного мероприятия «Нелегал». В результате выявлено 225 нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда, а также 32 нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности.
В одном из населенных пунктов Минской области правоохранители установили три группы незаконных мигрантов (33 иностранца) из Марокко, Афганистана, Пакистана и Шри-Ланки. Иностранные граждане въехали в Республику Беларусь наземным транспортом из Российской Федерации, виз нашей страны не имели. Территорию Беларуси планировали использовать как транзитную страну для последующего следования в Польшу. В отношении иностранцев приняты решения о высылке из Республики Беларусь. -0-