Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три группы нелегальных мигрантов обнаружили правоохранители в Минской области

В Минской области прошел основной этап специального комплексного мероприятия «Нелегал». В результате выявлено 225 нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда, а также 32 нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности.

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три группы нелегальных мигрантов обнаружили правоохранители в Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В Минской области прошел основной этап специального комплексного мероприятия «Нелегал». В результате выявлено 225 нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда, а также 32 нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности.

В одном из населенных пунктов Минской области правоохранители установили три группы незаконных мигрантов (33 иностранца) из Марокко, Афганистана, Пакистана и Шри-Ланки. Иностранные граждане въехали в Республику Беларусь наземным транспортом из Российской Федерации, виз нашей страны не имели. Территорию Беларуси планировали использовать как транзитную страну для последующего следования в Польшу. В отношении иностранцев приняты решения о высылке из Республики Беларусь. -0-