Три группы нелегальных мигрантов обнаружили правоохранители в Минской области

В одном из населенных пунктов Минской области правоохранители установили три группы незаконных мигрантов (33 иностранца) из Марокко, Афганистана, Пакистана и Шри-Ланки. Иностранные граждане въехали в Республику Беларусь наземным транспортом из Российской Федерации, виз нашей страны не имели. Территорию Беларуси планировали использовать как транзитную страну для последующего следования в Польшу. В отношении иностранцев приняты решения о высылке из Республики Беларусь. -0-