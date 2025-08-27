Более 20 новых автобусов передали школам Волгоградской области

«Сегодня мы видим, как школьный автопарк пополняется новым транспортом. Больше восьми лет назад это была действительно проблема — не было должного дорожного покрытия, не хватало автобусов, они были сильно изношены. На сегодняшний день благодаря действующей программе получено уже 646 машин, и к концу года мы полностью обновим автопарк», — отметила заместитель губернатора региона Лариса Савина.