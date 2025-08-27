Более 20 новых автобусов передали школам Волгоградской области

Школы в 15 муниципальных образованиях Волгоградской области к 1 сентября получат 21 новый автобус, приобретенный по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном комитете образования и науки.
Передача транспорта состоялась в День Государственного флага РФ на большом августовском педсовете «Система образования Волгоградской области: стратегия, действия, результат».
«Сегодня мы видим, как школьный автопарк пополняется новым транспортом. Больше восьми лет назад это была действительно проблема — не было должного дорожного покрытия, не хватало автобусов, они были сильно изношены. На сегодняшний день благодаря действующей программе получено уже 646 машин, и к концу года мы полностью обновим автопарк», — отметила заместитель губернатора региона Лариса Савина.
Новые школьные автобусы соответствуют всем требованиям к организованным перевозкам детей. Они оснащены ограничителем скорости, автоматической системой, которая не дает начать движение при открытых или не полностью закрытых дверях, стеллажами для портфелей и рюкзаков. Также в них установлены кнопки вызова водителя, запирающие устройства задних дверей, аварийно-вентиляционные люки, тахографы и навигационная система ГЛОНАСС/GPS.
Ежедневно в Волгоградской области к местам учебы и обратно перевозят более 11,1 тыс. детей. Школьные автобусы курсируют по 642 маршрутам, общая протяженность которых составляет около 8 тыс. км. Отметим, до конца 2025 года современные автобусы будут направлены еще в 10 школ региона.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.