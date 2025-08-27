Репродуктолог Новосибирской области Анна Вятчинина развеяла главные мифы об ЭКО

Очень хочется, чтобы количество пациентов, количество граждан, проживающих на территории города Новосибирска и Новосибирской области, использовали этот ресурс. Достаточно большой перечень обследований включён во второй этап диспансеризации, и она максимально доступна. Если раньше мы говорили о том, что диагноз можно было поставить, когда приходила пара уже с запросом: «нет наступления желанной беременности». То сейчас достаточно пройти обследование, чтобы понять, будут ли риски ненаступления беременности в тот период, когда случится создание пары, и об этом встанет открытый вопрос.