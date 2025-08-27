Репродуктолог Новосибирской области Анна Вятчинина развеяла главные мифы об ЭКО

В Новосибирске 27 августа стартовал XII Международный форум «Технопром-2025». На площадке мероприятия также работает студия BFM-Новосибирск, одним из её гостей стала главный репродуктолог Новосибирской области Анна Вятчинина. Публикуем полное интервью со спикером.
Какие вообще бывают виды вспомогательных репродуктивных технологий? Можно это назвать ЭКО или нет?
Это практически одно и то же экстракорпоральное оплодотворение вспомогательной репродуктивной технологии. Если мы говорим об ЭКО,
это непосредственно зачатие в пробирке, а помимо этого есть еще другие составляющие вспомогательных репрородуктивных технологий, помимо просто ЭКО. Здесь и программы донации, программы криоконсервации и хранения, программы суррогатного материнства, то есть понятие вспомогательной и репродуктивной технологии — очень объемное понятие. И ЭКО это одна из его составляющих.
Есть такая программа, как отложенное материнство. Как хранят эти материалы, эмбрионы, которые заготавливаются от молодой девушки, которые могут потом дожить и дорасти до того момента, когда она будет готова стать мамой? Есть ли такая программа у нас в регионе?
Мы с вами сейчас говорим прежде всего о методах медицинской помощи, о лечении заболеваний. И программу отложенного материнства нужно рассматривать в аспектах лечения заболевания, которое, возможно, случится, например, у женщины с низким авариальным резервом исходно. То есть это не программа, когда «я сейчас не хочу… дай-ка я заморожу ооцыты и захочу, например, завтра, через 5 или через 10 лет».
Это те программы, которые позволяют при обследовании выявить проблему, выявить низкий для возраста вреальный резерв по определенным показателям гормональным и предложить пациентке заморозить ооциты, а лучше заморозить эмбрионы, и воспользоваться ими потом, если в настоящее время нет такой возможности.
Либо это программа окнофертильности. Если мы говорим о мужчинах, то это есть определенные профессии, которые предполагают, возможно, риски ухудшения репродуктивной функции.
Мне бы очень хотелось, чтобы люди понимали, что это не баловство, это не планирование беременности с учетом своих жизненных планов. ВРТ и ЭКО — это метод лечения бесплодия, либо предотвращение этого заболевания.
Коснулась ли сферу репрудоктологии импортозамещение? Какие технологии и какая техника используется в работе?
На сегодняшний день наш центр оснащен всем необходимым медицинским оборудованием в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи. Да, это не только российское оборудование, но есть и оборудование, произведенное в Российской Федерации. На сегодняшний день вопрос импортозамещения оборудования, как таковой, у нас не стоит. Но те расходные материалы, которые мы используем, прекрасно производят компании на территории России. Мы несомненно этим пользуемся.
Можно сказать, что у нас в вашей сфере технологический суверенитет? То есть мы можем полностью пользоваться своим оборудованием, своими расходными материалами и так далее?
На сегодняшний день мы обеспечены оборудованием и расходными материалами. Активно развивается производство и расходных материалов, и сред, и оборудования, которое максимально приближенно к стандартам. Рисков, что вдруг встанет и нарушится процесс оказания медицинской помощи из-за того, что не будет какого-то оборудования, какой-то среды, нет.
Скажите, а много обращений? Видите ли вы какую-то тенденцию, динамику? Больше ли становится женщин и мужчин, которые вынуждены обратиться к вам за помощью?
Стандартно распространенность бесплодия на территории Российской Федерации составляет определенный процент в структуре заболевания. То есть я не могу сказать, как репродуктолог, что резко увеличилось количество пар, страдающих бесплодием.
Есть определенная особенность, и очень хорошо в этом вопросе помогает проведение диспансеризации репродуктивного возраста, который охватывает возраст 18−49 лет и помогает выявить проблемы максимально рано и предотвратить их.
Очень хочется, чтобы количество пациентов, количество граждан, проживающих на территории города Новосибирска и Новосибирской области, использовали этот ресурс. Достаточно большой перечень обследований включён во второй этап диспансеризации, и она максимально доступна. Если раньше мы говорили о том, что диагноз можно было поставить, когда приходила пара уже с запросом: «нет наступления желанной беременности». То сейчас достаточно пройти обследование, чтобы понять, будут ли риски ненаступления беременности в тот период, когда случится создание пары, и об этом встанет открытый вопрос.
У нас в регионе создан и уже полгода работает единственный государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий. Расскажите, пожалуйста, что это за организация, а также что за это время удалось сделать.
Центр вспомогательных репродуктивных технологий — это структурное подразделение клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции. Я представляю этот центр как руководитель организации. Центр имеет не только отделение ВРТ, но и направления, такие как центр охраны репродуктивного здоровья подростков, стационар, поликлиническое отделение, медико-генетический центр. И это позволяет всесторонне оказать медицинскую помощь нашим пациентам.
В нашем центре мы можем, помимо профилактической работы с подростками, проведения определенных осмотров на приемах врачей и акушер-гинекологов, выявить проблемы, провести обследование за счет средств ОМС, подготовку, видеоэндоскопическое оперативное лечение.
Также возможна программа ВРТ, наблюдение во время беременности, решение каких-то проблем, которые возникают при проведении пренатальной диагностики, наблюдение после беременности, реабилитация после неудачных попыток ЭКО. И вот в этом уникальность учреждения.
У нас наблюдаются не только женщины, но и мужчины. И сложностей для направления и наблюдения в нашем центре нет. У нас наблюдаются жители Новосибирска, Новосибирской области, а также для оказания медицинской помощи могут и жители других регионов.
Есть такой стереотип, что процедура ЭКО — это очень дорого, это не для всех. Некоторые даже не знают, что эта процедура делается по ОМС. А здесь можно обратиться в центр, где тебя выслушают, посмотрят, дадут рекомендацию, вылечат и доведут до родильного отделения.
На самом деле, да. Буквально недавно у меня на приеме была пациентка, которая сказала: «Слушайте, неужели это действительно можно всё сделать у вас?».
Благодаря политике нашего государства, у нас есть возможность проводить программы ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования. Да, есть что-то эксклюзивное, что не покрывает ОМС, но базовая программа доступна всем, у кого есть страховой медицинский полис.
Есть ещё один стереотип про процедуру ЭКО — что это очень опасно. Так как, к примеру, есть какие-то российские звезды, которые делали эту процедуру, а потом заболели онкологией. Насколько этот миф, страх имеет место быть?
На самом деле это распространенный миф. Как практикующий врач акушер-гинеколог могу сказать, что, когда мы начинаем говорить с пациентами о показаниях для ВРТ, примерно половина точно спрашивает: «Что мне за это будет? Как отреагирует мой организм на определенные воздействия?».
Для того, чтобы мы выдали пациентке направление на программу ЭКО, необходимо пройти достаточно большое количество обследований. И только убедившись в том, что мы безопасно поможем женщине, только тогда она получает это направление.
Хочу обратиться ко всем женщинам, которые, возможно, слышали, задумывались об этом, рассматривают варианты ЭКО. Не нужно читать желтую прессу. Если очень хочется, то можно прочитать профессиональную литературу, или довериться своему врачу, который абсолютно точно не навредит.
Нет максимально безопасных методов лечения, мы все об этом с вами знаем. Но подход к этим методам лечения у специалистов, которые их рекомендуют, с максимальным акцентом на сохранение здоровья после. Поэтому, если есть показания к ЭКО, не нужно бояться осложнений, нужно довериться рекомендациям лечащего врача, и прежде всего пройти обследование.
И ещё, скажите, пожалуйста, используются ли в вашей сфере высокие технологии, какие-то инновации? Возможно, вы сейчас осваиваете искусственный интеллект?
Несмотря на то, что ЭКО относится к специализированной медицинской помощи, все-таки все медицинские процессы, которые происходят от программ стимуляции овуляции до программ оплодотворения, программ переноса — это высокие технологии.
Конечно же мы стремимся к внедрению в нашу отрасль программ искусственного интеллекта, которые помогут отобрать качественные эмбрионы, оценить состояние эндометрия, оценить состояние женского организма, работы репродуктивной системы, чтобы подобрать ту или иную программу стимуляции.
Надеюсь, что наше активное сотрудничество с компаниями, которые разрабатывают программы искусственного интеллекта, позволит в максимально доступные сроки это внедрить, в том числе в условиях нашего государственного центра репрудоктологии.
Искусственный интеллект — это высоко квалифицированный помощник, но интеллект, который присущ врачу с его уровнем образования, с его уровнем опыта, какой-то житейской мудрости, не заменит никто.