Чемпион Олимпиады-1980 Юрий Присекин скончался в возрасте 63 лет

Ушел из жизни олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта СССР по плаванию Юрий Присекин, ему было 63 года, сообщается на сайте Федерации водных видов спорта России.
«24 августа 2025 года скончался выдающийся советский пловец, Олимпийский чемпион 1980 года, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Иванович Присекин», — говорится в некрологе.
Причины его смерти не указываются.
Отмечается, что на Олимпийских играх 1980 года в Москве Присекин стал обладателем золота в составе советской команды в эстафете 4×200 м вольным стилем. Спортсмен участвовал в предварительном заплыве.
Известно, что в 1984—1990 годы Присекин был руководителем Центра олимпийской подготовки при плавательном бассейне СКА в Самаре.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» назвал Присекина «одним из тех, кто вывел плавание на невероятную высоту» и отметил, что его смерть серьезной потерей для российского плавания.
