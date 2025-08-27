Ричмонд
МАРТ проверил объекты, где реализуют школьные товары. Выдано более 60 рекомендаций

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАРТ проверил более 140 торговых объектов, реализующих школьные товары, и выдал свыше 65 рекомендаций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в Гомеле и Витебске пресечена реализация 18 наименований школьно-письменных товаров на сумму порядка Br200. Субъектам хозяйствования выданы предписания о запрете реализации товаров с истекшим сроком годности.

Помимо нарушений законодательства о торговле и защите прав потребителей установлены факты превышения отдельными субъектами хозяйствования предельных максимальных торговых надбавок на канцелярские товары (карандаши цветные, гуашь, альбомы для рисования).-0-