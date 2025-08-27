В этом году в Краснодарском крае построили 6 фельдшерско-акушерских пунктов

«Это значит, что еще 4 тысячи человек смогут получать медицинскую помощь рядом с домом. Все медучреждения оснащены современным оборудованием, необходимым для различных обследований. За последние 10 лет в крае построили 91 фельдшерско-акушерский пункт, 34 из которых — по нацпроекту. Как уже не раз говорил, наша главная задача — сделать медицинскую помощь доступной для каждого. Не у всех есть возможность ездить в районные центры, поэтому ФАПы так востребованы у жителей, часто слышу об этом на встречах с ними. Мы возводим фельдшерско-акушерские пункты по всему региону, в том числе в малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктах», — отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.