В этом году в Краснодарском крае построили 6 фельдшерско-акушерских пунктов

Шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) построили в этом году в Краснодарском крае по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«Это значит, что еще 4 тысячи человек смогут получать медицинскую помощь рядом с домом. Все медучреждения оснащены современным оборудованием, необходимым для различных обследований. За последние 10 лет в крае построили 91 фельдшерско-акушерский пункт, 34 из которых — по нацпроекту. Как уже не раз говорил, наша главная задача — сделать медицинскую помощь доступной для каждого. Не у всех есть возможность ездить в районные центры, поэтому ФАПы так востребованы у жителей, часто слышу об этом на встречах с ними. Мы возводим фельдшерско-акушерские пункты по всему региону, в том числе в малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктах», — отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Новые фельдшерско-акушерские пункты построили в поселках Краснодарском, Кочетинском, Восточном, селе Камышеваха, хуторе Ольховском и в станице Бесстрашной.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.