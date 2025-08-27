Бойцы наказали Leopard за стрельбу по домам: главная новость СВО 27 августа

Украинский танк Leopard, экипаж которого хвастал, что разрушает в Покровске многоэтажки прямой наводкой и прячется от наших беспилотников, уничтожили российские военные. Как отметил в разговоре с aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, для российских бойцов было делом чести вычислить этот танк и уничтожить его.
Эксперт объяснил, что международным законам танки имеют маркировку, которую наносят на корпус. Это номера подразделения и другие данные.
«Эту маркировку наши “срисовали”, запомнили. Найти этот Leopard уже было было делом чести для разведчиков», — рассказал он.
Матвийчук обратил внимание на то, что наши военные постоянно мониторят украинские СМИ и соцсети.
«В режиме информационной войны наши ребята постоянно смотрят передачи с украинской стороны и вот такие сюжеты они берут на заметку. Есть инициаторы, которые вызвались найти этот танк и передать координаты. По этим данным отработали наши артиллерия и беспилотники», — объяснил военный эксперт.
Военкор Александр Коц сообщил о том, что в украинских соцсетях появился 10-минутный репортаж о том, как Leopard разрушает дома в Покровске. Сюжет помог российским военным вычислить маршрут танка и его координаты, благодаря чему Leopard был уничтожен.