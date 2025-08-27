Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы наказали Leopard за стрельбу по домам: главная новость СВО 27 августа

Российские военные уничтожили танк, стрелявший по домам в Покровске.

Источник: Аргументы и факты

Украинский танк Leopard, экипаж которого хвастал, что разрушает в Покровске многоэтажки прямой наводкой и прячется от наших беспилотников, уничтожили российские военные. Как отметил в разговоре с aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, для российских бойцов было делом чести вычислить этот танк и уничтожить его.

Эксперт объяснил, что международным законам танки имеют маркировку, которую наносят на корпус. Это номера подразделения и другие данные.

«Эту маркировку наши “срисовали”, запомнили. Найти этот Leopard уже было было делом чести для разведчиков», — рассказал он.

Матвийчук обратил внимание на то, что наши военные постоянно мониторят украинские СМИ и соцсети.

«В режиме информационной войны наши ребята постоянно смотрят передачи с украинской стороны и вот такие сюжеты они берут на заметку. Есть инициаторы, которые вызвались найти этот танк и передать координаты. По этим данным отработали наши артиллерия и беспилотники», — объяснил военный эксперт.

Военкор Александр Коц сообщил о том, что в украинских соцсетях появился 10-минутный репортаж о том, как Leopard разрушает дома в Покровске. Сюжет помог российским военным вычислить маршрут танка и его координаты, благодаря чему Leopard был уничтожен.