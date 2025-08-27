«Малыши так быстро меняются»: Трусова впервые показала лицо новорожденного сына

Фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова — прим. «ВМ») в среду, 27 августа, впервые показала фотографию своего новорожденного сына Миши. Спортсменка рассказала, что во время просмотра галереи за последние три недели она удивилась, насколько быстро ее малыш растет.
— Я не ожидала, что малыши так быстро меняются, Даже с этой фотосессии Миша уже успел измениться. Рада представить вам нашего любимого Михаила Макаровича! — написала Трусова в своем Telegram-канале.
Спортсменка и ее супруг Макар Игнатов 6 августа объявили о том, что у них родился сын. Девушка оповестила об этом поклонников одним словом. Позже ее супруг опубликовал фотографии с родов Трусовой. Он отметил, что день рождения его сына был самым счастливым днем в его жизни.
Фигуристка 16 августа опубликовала видео, на котором вышла на лед с новорожденным сыном Мишей на руках. Спортсменка уверенно стояла на коньках, крепко держа малыша в белом одеяльце. Она также рассказала, что, несмотря на прибавку в 11 килограммов во время беременности, ее вес после рождения сына стал снижаться.