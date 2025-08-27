«Малыши так быстро меняются»: Трусова впервые показала лицо новорожденного сына

Спортсменка и ее супруг Макар Игнатов 6 августа объявили о том, что у них родился сын. Девушка оповестила об этом поклонников одним словом. Позже ее супруг опубликовал фотографии с родов Трусовой. Он отметил, что день рождения его сына был самым счастливым днем в его жизни.