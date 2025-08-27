Врач дал неожиданный совет, как восстановить больную спину после дачных работ: мы все делали неправильно

Физическая работа на даче или в огороде часто приводит к болям в спине, коленях или пояснице. Врач-остеопат Дмитрий Симкин рассказал в беседе с «Газета.Ru», что, вопреки распространенному мнению, ложиться отдыхать сразу после таких нагрузок не стоит.
По словам специалиста, мышцы остаются напряжёнными из-за статичной нагрузки, а для восстановления кровообращения в суставах и позвоночнике нужно движение. Он рекомендовал простую ходьбу в спокойном темпе и несложные упражнения для растяжки. Например, можно медленно наклониться вперёд, а затем плавно потянуться руками вверх, не запрокидывая голову. Движения должны быть мягкими, без резких рывков.
При этом боль в пояснице, которую часто называют «сорванной спиной», возникает из-за перенапряжения мышц, связок или сухожилий. Травматолог Александр Шелепов пояснил, что такие проблемы чаще встречаются у людей с лишним весом, слабой мускулатурой или неправильной осанкой. Для восстановления он посоветовал избегать резких нагрузок и постепенно укреплять мышцы спины, пишет 360.ru.
Особое внимание стоит уделить детям, которые носят тяжёлые рюкзаки. Травматолог Александр Саутенко отметил, что вес рюкзака не должен превышать 10% массы тела ребёнка. Например, для школьника весом 30 кг рюкзак должен быть не тяжелее 3 кг. По словам врача, перегрузка приводит к смещению центра тяжести, из-за чего ребёнок сутулится и напрягает мышцы. Его слова приводит RT.