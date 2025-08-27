Врач дал неожиданный совет, как восстановить больную спину после дачных работ: мы все делали неправильно

По словам специалиста, мышцы остаются напряжёнными из-за статичной нагрузки, а для восстановления кровообращения в суставах и позвоночнике нужно движение. Он рекомендовал простую ходьбу в спокойном темпе и несложные упражнения для растяжки. Например, можно медленно наклониться вперёд, а затем плавно потянуться руками вверх, не запрокидывая голову. Движения должны быть мягкими, без резких рывков.