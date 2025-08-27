Нефтяная компания увеличила добычу и переработку в первом полугодии 2025 года

Данные представлены в сокращённой промежуточной финансовой отчётности за первое полугодие и второй квартал 2025 года, подготовлены в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО).
Эффективная реализация проектов по созданию производственных мощностей обеспечивает компании возможность стабильного роста в условиях высокой волатильности. По итогам первого полугодия 2025 года добыча углеводородов с учётом доли в совместных предприятиях компании выросла на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 65 млн тонн. Объём переработки вырос на 3,9% — до 21,7 65 млн тонн н.э.
В 2025 году компания продолжила системную работу по поиску новых подходов и развитию технологий для разработки углеводородов. Совместно с научными и промышленными партнёрами компания создаёт технологии для рентабельной добычи сложных запасов и повышения нефтеотдачи на зрелых месторождениях. В числе таких решений — первый российский комплекс для бурения титановыми иглами. Новый подход уже подтвердил свою эффективность, его применение увеличило на треть приток нефти в скважину. В перспективе технологии будут тиражированы для разработки ачимовской, тюменской свит и других «трудных» углеводородов по всей России.
Первое отечественное оборудование для повторного многостадийного гидроразрыва пласта прошло успешное испытание в Ямало-Ненецком автономном округе. Тиражирование технологии позволит обеспечить вовлечение в разработку значительных остаточных запасов зрелых месторождений, что может дать компании свыше 20 млн тонн нефти дополнительной добычи.
Уделяется внимание и вопросам экологии. Запущена вторая очередь солнечной электростанции, введён в эксплуатацию комплекс биологической очистки воды «Биосфера» на Омском НПЗ.