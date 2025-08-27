Нефтяная компания увеличила добычу и переработку в первом полугодии 2025 года

В 2025 году компания продолжила системную работу по поиску новых подходов и развитию технологий для разработки углеводородов. Совместно с научными и промышленными партнёрами компания создаёт технологии для рентабельной добычи сложных запасов и повышения нефтеотдачи на зрелых месторождениях. В числе таких решений — первый российский комплекс для бурения титановыми иглами. Новый подход уже подтвердил свою эффективность, его применение увеличило на треть приток нефти в скважину. В перспективе технологии будут тиражированы для разработки ачимовской, тюменской свит и других «трудных» углеводородов по всей России.