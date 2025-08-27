В Сети появился новый кадр с Джудом Лоу в образе Владимира Путина

В Сети появился новый кадр с британским актером Джудом Лоу в образе российского лидера Владимира Путина на съемках фильма «Кремлевский волшебник». Соответствующие кадры публикует издание Variety.
В интервью газете французский режиссер Оливье Ассайас рассказал, что представлял себе «Кремлевского волшебника» как исследование основ «современного политического мира».
Отметим, «Кремлевский волшебник» снимается по одноименной художественной книге Джулиано да Эмполи. Известно, что по сюжету действия будут происходить в начале 90-х годов. Премьера ленты запланирована на 31 августа на Венецианском кинофестивале.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не в курсе подробностей фильма, в котором молодого Путина сыграет Джуд Лоу.