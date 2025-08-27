В Советском районе Новосибирска обновят сквер и обустроят футбольное поле

«Долгожданный объект, о котором жители микрорайона Щ говорили еще пять лет назад, — сквер по улице Демакова. Решение о создании сквера было закреплено, в том числе, моим поручением. Сегодня объект в стадии реализации, достаточно активно ведутся работы, динамично, с опережением графика работ на пять дней», — отметил губернатор Андрей Травников.