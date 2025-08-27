В Советском районе Новосибирска обновят сквер и обустроят футбольное поле

Новое футбольное поле и благоустроенный сквер Демакова откроют в Советском районе Новосибирска в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
«Долгожданный объект, о котором жители микрорайона Щ говорили еще пять лет назад, — сквер по улице Демакова. Решение о создании сквера было закреплено, в том числе, моим поручением. Сегодня объект в стадии реализации, достаточно активно ведутся работы, динамично, с опережением графика работ на пять дней», — отметил губернатор Андрей Травников.
В сквере уже высадили зеленые насаждения, в стадии завершения — демонтаж твердых покрытий и вывоз строительного мусора. Кроме того, до конца июля следующего года на территории планируют сделать дорожно-тропиночную сеть, линии наружного освещения, видеонаблюдения, водоснабжения, канализации, обустроить скейт-парк и памп-трек, а также площадки для воркаута, детские игровые зоны, места для выгула собак и павильон «Амбар».
Новое футбольное поле появится на улице Часовой в микрорайоне ОбьГЭС. На объекте проложат наружные сети водоснабжения и водоотведения, установят спортивное оборудование, светодиодный экран и охранную сигнализацию, уложат покрытие футбольного поля и беговых дорожек, сделают освещение и проведут озеленение территории. Спортивный объект планируют открыть в этом году. Как отметил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Алексей Андреев, футбольный стадион — это третий этап работ по созданию в микрорайоне ОбьГЭС спортивного комплекса «Энергия».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.