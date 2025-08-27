«Дихлофос не может убить»: новые подробности дела о гибели детей в Красноярском крае

— Да, действительно, производители могут не указывать какую-то информацию из паспорта безопасности на упаковке. Потому что это пугает покупателя. Но даже если производитель закачал в баллон повышенную концентрацию отравы, то и она не могла убить людей. А уж тем более не могло иметь тяжелые последствия отсутствие информация о том, что поверхность надо не просто помыть, а помыть с мылом. Я работаю дезинсектором. Можно сказать, у нас руки по локоть в отраве. И так на протяжении долгого времени. Даже реакции нет. Если только потрогать нежные части кожи — лицо, слизистые, — то возникает ожог.