Директора незаконно уволили из ООО. Суд защитил ее права

27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Cуд Волковысского района защитил права руководителя, которую незаконно уволили с должности в ООО, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном суде.
В исковом заявлении истица указала, что работала у ответчика в должности директора на основании трудового договора, заключенного на неопределенный срок. Согласно приказу единственного участника общества, она была уволена в июне 2025 года по инициативе нанимателя в соответствии с п.7 ст. 42 ТК за грубое нарушение трудовых обязанностей.
Также истица указала, что нанимателем был нарушен порядок увольнения, а именно основания увольнения в приказе не мотивированы, проверка по факту нарушения трудовой дисциплины не проводилась, объяснения у нее не отбирались, она как руководитель не подлежала увольнению по п.7 ст. 42 ТК. Женщина считает свое увольнение незаконным, так как не допускала нарушений трудовой дисциплины.
Учитывая эти факты и то, что в мае 2025 года ею по согласованию с нанимателем было подано заявление об увольнении по желанию работника, истица считает, что она подлежала увольнению по п.3 ч.2 ст. 35 ТК.
В заявлении истица также указала, что в связи с незаконным увольнением она сильно переживала, не имела возможности устроиться на другую работу. Истица просила суд изменить формулировку причины ее увольнения на увольнение по желанию работника и взыскать с ответчика Br1 тыс. денежной компенсации морального вреда и расходы по делу.
В суде истица и ее представитель требования иска поддержали. Представитель ответчика требования иска не признал, указав, что истица не исполнила без законных оснований решение единственного участника общества от 2 июня 2025 года о выплате части прибыли, поэтому увольнение истицы является законным, но при этом должно было быть осуществлено по ст. 47 ТК, регулирующей увольнение руководителей. Рассмотрев материалы дела, выслушав пояснения сторон, мнение прокурора суд Волковысского района постановил изменить формулировку причины увольнения истицы с ООО с п.7 ст. 42 ТК — по инициативе нанимателя, на увольнение по п.3 ч.2 ст. 35 ТК — по желанию работника Также суд решил взыскать с ответчика в пользу уволенный женщины Br500 денежной компенсации морального вреда и Br2,2 тыс. расходов по оплате помощи представителя. С.
ООО взыскана и госпошлина в доход государства.
Удовлетворяя требования истицы, суд пришел к выводу, что ее увольнение является незаконным. Вывод был обусловлен отсутствием доказательств, подтверждающих факт нарушения истицей трудовой дисциплины, а также выявленными нарушениями порядка увольнения. Решение суда не обжаловано, не опротестовано и вступило в законную силу. -0-