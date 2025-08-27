Директора незаконно уволили из ООО. Суд защитил ее права

В суде истица и ее представитель требования иска поддержали. Представитель ответчика требования иска не признал, указав, что истица не исполнила без законных оснований решение единственного участника общества от 2 июня 2025 года о выплате части прибыли, поэтому увольнение истицы является законным, но при этом должно было быть осуществлено по ст. 47 ТК, регулирующей увольнение руководителей. Рассмотрев материалы дела, выслушав пояснения сторон, мнение прокурора суд Волковысского района постановил изменить формулировку причины увольнения истицы с ООО с п.7 ст. 42 ТК — по инициативе нанимателя, на увольнение по п.3 ч.2 ст. 35 ТК — по желанию работника Также суд решил взыскать с ответчика в пользу уволенный женщины Br500 денежной компенсации морального вреда и Br2,2 тыс. расходов по оплате помощи представителя. С.