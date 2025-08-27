Дефиле и не только. Финалистки «Мисс Беларусь» поучаствовали в стройке Национального исторического музея

Главная красавица Беларусь должна удивлять не только внешней, но и внутренней красотой. Именно поэтому в программе участниц конкурса «Мисс Беларусь», помимо уроков дефиле, примерки платьев и фотосъемок, можно найти мероприятия, направленные на помощь другим. Девушки уже успели побывать в пункте содержания безнадзорных животных, привлекли внимание к этой проблеме через социальные сети и нашли хозяек двум черным котятам, помогли подготовить к новому учебному году среднюю школу № 227 и обустроить зону отдыха «Гармония и город». Сегодня они сменили стильные наряды на строительную форму и приняли участие в работах по строительству Национального исторического музея. Корреспонденты БЕЛТА побеседовали с девушками и узнали, кому они смогли помочь за время подготовки к финалу.
Анна Бычко из Минска — студентка пятого курса педиатрического факультета Белорусского государственного медицинского университета — мечтает быть детским хирургом. Она очень любит детей и животных, поэтому с уверенностью выбрала будущую профессию. Анна никогда раньше не участвовала в подобных конкурсах, но ей захотелось посмотреть на мир вокруг камеры, поэтому она пошла на кастинг и попала в финал.
«Между девочками очень дружелюбная атмосфера. Все доброжелательны. Конечно, дух соперничества прослеживается в определенных вещах, но агрессивной конкуренции у нас нет. Мы сильно друг друга поддерживаем и каждый день проводим позитивно и с пользой. Сегодня мы помогаем строителям. Кто-то убирается, кто-то замешивает клей, кто-то складывает вещи. В целом мы стараемся внести максимальный вклад в строительство крутой достопримечательности», — добавила участница.
«Вне конкурса я тоже веду очень активный образ жизни, участвую во всех университетских проектах, состою в общественных организациях, таких как Белорусский союз женщин и БРСМ. Также я являюсь волонтером в приюте для бездомных животных, посещаю форумы, лекции, семинары. Мне очень нравится вести такую активную жизнь», — призналась Анна Бычко.
Дарья Базылева из Гомеля учится в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины и тоже получает профессию, связанную с помощью людям. «Я пришла на конкурс, потому что мне предложила мама. Конечно, где-то в подготовке есть моменты, которые нужно перебороть. Но это очень большой опыт, поэтому я благодарна судьбе и запомню его на всю жизнь», — заметила участница.
Попав на стройку, она осталась под впечатлением от масштабов работы и количества людей, которые занимаются одним делом. «Это очень классно, — добавила Дарья Базылева. — Надеюсь, что мы, правда, и чем-то поможем».
По ее словам, самая близкая дружба завязалась у нее с теми участницами, которые живут вместе с ней в гостинице. При этом все девочки мотивируют друг друг становиться лучше. Например, недавно одна из участниц забрала щенка из места от временного пребывания безнадзорных животных.
Александра Гисич из Молодечно работает турагентом, поэтому для нее этот день — особенный. «Строительство нового здания Национального исторического музея — отличный вариант для развития въездного туризма. Мы проживаем в гостинице “Планета”, и каждый день я вижу туристов, которые приезжают из России и Европы и хотят узнать больше о Беларуси», — уверена участница конкурса.
Ей также запомнилась поездка в колхоз. «Там мы пробовали доить коров, стригли овечек и смотрели за тем, как работают наши комбайны. Мне нравится, что там все делается с любовью и все работают по душе. Все колхозы разные, но мне нравится то, что они стремятся к улучшению и развитию», — заметила Александра Гисич.
Ева Корнейчук из Бреста не ожидала, что девушки станут участницами столь масштабной стройки. Ее удивил размах работ и возможность побывать в таком месте до того, как сюда придут первые гости. В обычной жизни она тоже старается помогать тем, кто в этом нуждается. Вместе с семьей ездит в детские дома семейного типа и привозит туда необходимые продукты и вещи, помогает благотворительным фондам для тяжелобольных детей.
«За эту неделю произошло достаточно много всего. У нас очень насыщенные дни, и мы как дружная семья. Конечно, бывают какие-то недопонимания, но они быстро решаются, и мы вместе двигаемся вперед», — подытожила участница.
Фото Рамиля Насибулина,
БЕЛТА. −0-