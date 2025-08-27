Дефиле и не только. Финалистки «Мисс Беларусь» поучаствовали в стройке Национального исторического музея

Главная красавица Беларусь должна удивлять не только внешней, но и внутренней красотой. Именно поэтому в программе участниц конкурса «Мисс Беларусь», помимо уроков дефиле, примерки платьев и фотосъемок, можно найти мероприятия, направленные на помощь другим. Девушки уже успели побывать в пункте содержания безнадзорных животных, привлекли внимание к этой проблеме через социальные сети и нашли хозяек двум черным котятам, помогли подготовить к новому учебному году среднюю школу № 227 и обустроить зону отдыха «Гармония и город». Сегодня они сменили стильные наряды на строительную форму и приняли участие в работах по строительству Национального исторического музея. Корреспонденты БЕЛТА побеседовали с девушками и узнали, кому они смогли помочь за время подготовки к финалу.