В городе Хилок Забайкалья в сентябре откроют новую модельную библиотеку

Модельную детскую библиотеку в городе Хилок Забайкальского края откроют 25 сентября после модернизации по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
Пространство библиотеки «Остров детства» разделили на три модуля. «Читательский» имеет несколько залов, в которых можно почитать, сделать домашнее задание или заняться хобби. Также в этой зоне будут оформлять читательский билет и проводить выставки.
В модуле «Информационно-досуговый» сделают игровую зону и пространство «Полет твоих фантазий», где одной из деталей станет большая напольная игра-бродилка. Противоположное им тихое место для чтения оборудуют индивидуальными светильниками и мягкими креслами-мешками. Занятия с воспитанниками кружков будут проводить в пространстве творчества и фантазии «Берег твоих фантазий».
В модуле «Служебный» сосредоточат административные помещения, кабинет заведующей, бытовую комнату и санузел, оборудованный для посетителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Новая библиотека станет местом притяжения для более чем 10 тыс. взрослых и почти 2,5 тыс. детей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.