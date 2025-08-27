Нижегородские машинисты стали призерами конкурса «Лучший по профессии»

Два машиниста из Нижнего Новгорода стали призерами федерального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры». Итоги в номинациях «Машинист бульдозера» и «Машинист экскаватора» подвели в Новочебоксарске, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
За звание лучших в своем деле боролись 23 специалиста из 16 регионов России. Нижегородскую область на конкурсе представили сотрудники филиала компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Олег Петров и Сергей Снегов. По итогам испытаний оба вошли в тройку призеров. Сергей Снегов стал вторым в номинации «Машинист экскаватора», а Олег Петров занял третье место в номинации «Машинист бульдозера».
«Успех нижегородских машинистов на всероссийском конкурсе наглядно показывает высокий уровень подготовки рабочих кадров в нашем регионе. Такие победы укрепляют престиж рабочих профессий и показывают молодежи, что быть высококлассным специалистом — это по-настоящему достойно и перспективно», — подчеркнул руководитель регионального управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.
Конкурсная программа состояла из двух этапов: теоретического тестирования на знание устройства техники, норм охраны труда и санитарной безопасности, а также практического задания, в ходе которого участники на время демонстрировали управление тяжелой спецтехникой.
Напомним, 11−12 сентября на Нижегородской ярмарке пройдет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея». Нижегородскую область представит победительница регионального этапа сотрудница компании «Бриг» Надежда Степанова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.