Глава СПР Рязанский выступил против отмены системы пенсионных баллов

«Вопрос не в методиках расчёта, а в снятии тех ограничений объективных, которые сейчас наложены законодательством. Надо искать ответы, наверное, здесь, для того, чтобы улучшать качество нашей пенсионной системы», — заявил Валерий Рязанский.
Рязанский подчеркнул, что в мире не существует абсолютно справедливой пенсионной системы, однако возможна комбинация страховой и накопительной частей. Для низкооплачиваемых категорий граждан, по его мнению, необходимо помогать через социальные льготы, компенсации по коммунальным платежам и дополнительное лекарственное обеспечение.
Ранее сообщалось, что в 2026 году в России планируется дважды проиндексировать страховые пенсии (1 февраля и 1 апреля) с учётом инфляции 2025 года (ориентировочно 9%). Также повысят выплаты для инвалидов, граждан старше 80 лет и по потере кормильца. По прогнозам, социальная пенсия для инвалидов с детства 1-й группы составит около 23 083 рублей, для инвалидов 1-й группы и детей-сирот — около 19 236 рублей, по старости и потере кормильца — около 9618 рублей.