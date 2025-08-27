Глава СПР Рязанский выступил против отмены системы пенсионных баллов

Ранее сообщалось, что в 2026 году в России планируется дважды проиндексировать страховые пенсии (1 февраля и 1 апреля) с учётом инфляции 2025 года (ориентировочно 9%). Также повысят выплаты для инвалидов, граждан старше 80 лет и по потере кормильца. По прогнозам, социальная пенсия для инвалидов с детства 1-й группы составит около 23 083 рублей, для инвалидов 1-й группы и детей-сирот — около 19 236 рублей, по старости и потере кормильца — около 9618 рублей.