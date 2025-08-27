В Новосибирской области 1 сентября откроют 29 отремонтированных школ

Также 1 сентября своих первых учеников примут три новые школы общей вместимостью почти на 2 тыс. мест в поселке Элитный, селе Марусино и в Новосибирске на улице Кубовой. До конца года введут в эксплуатацию еще два объекта: на улице Крылова в Новосибирске и на улице Центральной в селе Репьёво.