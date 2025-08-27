В Новосибирской области 1 сентября откроют 29 отремонтированных школ

Открытие 29 капитально отремонтированных школ Новосибирской области пройдет 1 сентября, еще в 9 учреждениях работы завершат до конца года, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Ремонт проводится в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети».
Также 1 сентября своих первых учеников примут три новые школы общей вместимостью почти на 2 тыс. мест в поселке Элитный, селе Марусино и в Новосибирске на улице Кубовой. До конца года введут в эксплуатацию еще два объекта: на улице Крылова в Новосибирске и на улице Центральной в селе Репьёво.
«Объемы впечатляющие, рост не то, что в разы — в десятки раз по объему капитального ремонта в школьных зданиях. Это бросается в глаза во время посещения разных муниципалитетов, разных образовательных организаций», — отметил губернатор региона Андрей Травников.
В ходе подготовки к учебному году во всех образовательных организациях проведены поддерживающие, текущие и капитальные ремонты отдельных элементов зданий. Всего в новом учебном году в Новосибирской области будет работать 1586 организаций общего, дошкольного и дополнительного образования детей. Отметим, на 2026−2027 годы по конкурсному отбору в программу капремонта уже включены 35 зданий.
Также в этом году в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети» для 625 школ региона приобрели новое оборудование для оснащения кабинетов труда и основ безопасности и защиты Родины.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.