В городе Тайга в Кузбассе прошло мероприятие «Истоки сибирского казачества»

Интерактивная патриотическая программа «Истоки сибирского казачества» прошла во Дворце культуры Тайги в Кузбассе, сообщили в администрации городского округа. Мероприятие организовали в преддверии Дня российского казачества и в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Перед началом программы все желающие с интересом познакомились с материалами фотовыставки «Казачья удаль». После активисты городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», представлявшие команду «Атаманов», и юные тайгинцы в составе команды «Есаулов» присоединились к игре в формате квиза.
В первом раунде состязания команды уверенно отвечали на вопросы, касающиеся истории возникновения казачества в России, особенностей менталитета, уклада жизни казаков. Второй раунд назывался «Потомки Ермака» и включал в себя вопросы по истории освоения Сибири и образования Сибирского казачьего войска.
В ответах на вопросы раунда команды по достоинству отметили воинские подвиги сибирских казаков. Третий раунд посвящался традициям и обычаям казацкого народа в историческом прошлом и сегодня. Особенно интересно прошел заключительный раунд квиза «Фланкировка». Мастер-класс владения казацкой шашкой для участников провел активист инклюзивной студии Дворца культуры Александр Величко.
«Обе команды продемонстрировали в игре широкую эрудицию, живой интерес к наследию самобытного народа, патриотический настрой и истинно казацкую удаль. По итогам четырех раундов с небольшим преимуществом победу одержала молодая команда будущих защитников Отечества», — рассказала директор Дворца культуры Ольга Куранова.
