В центре Владивостока запретили ночные покатушки на самокатах

Администрация Владивостока ввела ограничения на использование электросамокатов.

Администрация Владивостока ввела ограничения на использование электросамокатов. Мэр города, Константин Шестаков, подписал указ, регламентирующий передвижение на этих средствах индивидуальной мобильности.

Согласно внесенным изменениям, полный запрет на проезд на самокатах действует в трех центральных зонах города, а также на ряде мостовых сооружений.

В частности, перемещение на самокатах полностью исключено на набережной Спортивной гавани, площади Борцов Революции и в районе Мемориального ансамбля памяти моряков торгового флота. Кроме того, ограничения касаются Золотого, Русского и еще трех мостов. На шести улицах города проезд на самокатах запрещен в ночное время.