Просидевшего три дня на березе кота спасли в Подмосковье

По словам представителей организации, местная жительница дозвонилась в экстренные службы и рассказала, что животное уже несколько суток сидит на верхушке дерева и душераздирающе мяукает. Граждане безуспешно пытались своими силами заставить его спуститься вниз. Прибывшие на место спасатели развернули лестницу, после чего один из них забрался наверх и помог коту попасть на землю.