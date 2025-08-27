Ричмонд
Просидевшего три дня на березе кота спасли в Подмосковье

Спасатели в селе Крутое Серебряно-Прудского округа Подмосковья сняли с десятиметровой березы кота, просидевшего там три дня. Об этом в среду, 27 августа, сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса».

По словам представителей организации, местная жительница дозвонилась в экстренные службы и рассказала, что животное уже несколько суток сидит на верхушке дерева и душераздирающе мяукает. Граждане безуспешно пытались своими силами заставить его спуститься вниз. Прибывшие на место спасатели развернули лестницу, после чего один из них забрался наверх и помог коту попасть на землю.

— Убедившись, что котейке не нужна помощь ветеринара, пожарные передали спасенного местным жителям, которые решили позаботиться о нем. Ну и сам кот, похоже был не против. Видимо помнил про обещанные вкусняхи, — передает официальный Telegram-канал «Мособлпожспаса».

Другой случай произошел в начале июля, когда провалившегося в погреб частного дома в деревне Крутовец муниципального округа Серебряные Пруды удалось благополучно спасти.

Кроме того, спасатели достали провалившуюся в бобровую нору собаку в столичном районе Митино. Около часа они раскапывали котлован, чтобы получить доступ к псу, и вскоре животное выбралось из ямы, откликнувшись на голос хозяйки.