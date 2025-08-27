Ричмонд
В полуфинале «Большой перемены» в Красноярске поучаствовали 350 человек

Решающий этап для старшеклассников пройдет в «Артеке» в ноябре, а для учащихся учреждений среднего профессионального образования — в Нижнем Новгороде.

Источник: Национальные проекты России

Один из полуфиналов Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов профессиональных образовательных организаций прошел в Красноярске в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». В конкурсе приняли участие 350 человек из 14 регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, сообщили в региональном агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития.

Участники представили Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую и Томскую области, а также Республики Саха (Якутия), Хакасия и Бурятия.

Первый день полуфиналисты начали с поездки через весь Красноярск и его окрестности, чтобы погрузиться в историю города, узнать, как он развивался, и какие события сформировали его облик. Ребята познакомились с одним из самых узнаваемых символов Красноярска — Часовней Параскевы — и самым впечатляющим архитектурным сооружением города — Вантовым мостом. Экскурсионный маршрут завершился посещением сиенитового карьера, который является восточным входом в знаменитый национальный парк «Столбы».

В этом году тема конкурсных этапов — «От мечты к свершениям». На дистанционных этапах ребята рассказали о своей самой заветной мечте, а уже на очном этапе вместе с командой они сделали первый шаг к ее реализации. Также в Год защитника Отечества, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне новые задания посвящены теме памяти поколений.

«Уже четвертый год наш город встречает студентов из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, и наша команда стремится создать все условия для их комфортного пребывания и работы над заданиями. Гостеприимство и индивидуальный подход к каждому участнику — наша главная ценность. Мы уверены, что этот конкурс станет не только площадкой для реализации мечты, но и возможностью для всех участников глубже познакомиться с нашим регионом», — подчеркнула председатель Совета регионального отделения Движения первых Ксения Юрлагина.

В финал «Большой перемены» по итогам всех полуфиналов выйдут 1500 учеников 8−10 классов и 600 студентов колледжей. Решающий этап для старшеклассников пройдет в «Артеке» в ноябре, а для учащихся учреждений среднего профессионального образования — также в ноябре, но в Нижнем Новгороде.

Отметим, победители и призеры «Большой перемены» среди учеников 8−10 классов и студентов колледжей получат до миллиона рублей на образование, саморазвитие или запуск своего проекта, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Педагоги-наставники призеров и победителей получат до 150 тыс. рублей и возможность пройти просветительские программы от «Большой перемены» и партнеров конкурса.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.