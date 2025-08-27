Ричмонд
CNN: стрелявший в католической школе в Миннеаполисе атаковал через окна церкви

Открывший стрельбу в католической школе в Миннеаполисе открыл огонь через окна церкви, где проходила служба в честь первой учебной недели.

Источник: Комсомольская правда

Правонарушитель, открывший стрельбу в католической школе в американском городе Миннеаполис, атаковал находящихся в помещении детей через окна церкви. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что выстрелы были произведены через окна в сторону детей, которые сидели на скамьях в помещении церкви. По данным источника, в момент инцидента там проходила служба в честь первой учебной недели в школе.

В полиции США также сообщили, что при себе у нападавшего были винтовка, дробовик и пистолет. Стрельба была открыта 20-летним молодым человеком, который погиб.

По данным CNN, в результате инцидента погибли два ребенка. Также сообщается, что ранения получили минимум 17 человек, среди которых 14 детей.

Ранее KP.RU сообщал, что в США неизвестный устроил стрельбу в церкви на территории американского штата Кентукки.