CNN: стрелявший в католической школе в Миннеаполисе атаковал через окна церкви

Правонарушитель, открывший стрельбу в католической школе в американском городе Миннеаполис, атаковал находящихся в помещении детей через окна церкви. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что выстрелы были произведены через окна в сторону детей, которые сидели на скамьях в помещении церкви. По данным источника, в момент инцидента там проходила служба в честь первой учебной недели в школе.
В полиции США также сообщили, что при себе у нападавшего были винтовка, дробовик и пистолет. Стрельба была открыта 20-летним молодым человеком, который погиб.
По данным CNN, в результате инцидента погибли два ребенка. Также сообщается, что ранения получили минимум 17 человек, среди которых 14 детей.
