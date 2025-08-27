Производственная компания из Краснодара увеличила выработку почти на 64%

Предприятие «Производственная Компания КСС» (ПК КСС) из Краснодара увеличило выработку почти на 64% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.
С работой цеха, где оптимизировали процесс производства комплексной насосной станции, ознакомился министр экономики края Алексей Юртаев во время визита на предприятие.
«Сегодня мы завершаем полугодовую работу регионального центра компетенций с одним из ведущих предприятий края, производящим оборудование стратегического назначения, в том числе для коммунальной сферы. Важно подчеркнуть, что достигнутые результаты касаются пока только четверти производственного цикла, впереди у компании 2,5 года самостоятельной работы», — отметил Алексей Юртаев.
Команда проекта совместно с экспертом регионального центра компетенций Дмитрием Ивченко реализовала комплекс мер: внедрила систему организации рабочих мест 5С, организовала адресное хранение на складе и создала дополнительное место для сборки.
Также на предприятии внедрили новую систему установки внутренних конструкции и нанесения разметки на комплексной насосной станции. По итогам работы удалось сократить время изготовления продукции почти на 37%, увеличить выработку на 63,6% и сократить запасы в потоке на 30%. Эти результаты принесут годовой экономический эффект в размере 4,7 млн рублей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.