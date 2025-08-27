Производственная компания из Краснодара увеличила выработку почти на 64%

Также на предприятии внедрили новую систему установки внутренних конструкции и нанесения разметки на комплексной насосной станции. По итогам работы удалось сократить время изготовления продукции почти на 37%, увеличить выработку на 63,6% и сократить запасы в потоке на 30%. Эти результаты принесут годовой экономический эффект в размере 4,7 млн рублей.