Журнал The Variety показал свежий кадр Джуда Лоу в роли Владимира Путина

Сообщается, что все съемки картины проходили в Латвии, где затраты на производство оказались ниже, чем в большинстве других государств. Режиссер проекта, Оливье Ассайас, отметил, что Джуд Лоу внешне не особенно похож на российского лидера, однако перед актером стоит задача максимально достоверно воплотить образ Путина на экране. Помимо Лоу, в фильме задействован Пол Дано, которому досталась роль вымышленного политтехнолога Вадима Баранова, созданного по мотивам реального российского политического деятеля.