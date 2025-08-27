Ричмонд
Появились кадры уничтожения танка Leopard ВСУ в Покровске

Соответствующую видеозапись опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

Источник: Аргументы и факты

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале кадры уничтожения украинского танка Leopard в Покровске.

По словам военкора, в украинских соцсетях появился 10-минутный репортаж о том, как Leopard разрушает дома в Покровске. Сюжет помог российским военным вычислить маршрут танка и его координаты.

«По кадрам репортажа наши разведчики вычислили маршруты движения немца и наказали за разрушение русского города», — отметил военкор.

Отметим, ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что для российских военных было делом чести уничтожить танк Leopard, который разрушал многоэтажки в Покровске.