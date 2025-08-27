В Южно-Китайском море впервые за 30 лет нашли редкого дюгоня

Редкое морское животное, которое долгое время считалось исчезнувшим в этом регионе, заметили в акватории Южно-Китайского моря. Это первая подобная находка за последние три десятилетия, пишет China Daily.
Дюгонь — единственный морской млекопитающий, питающийся исключительно водорослями. Его длина достигает 4 метров, а масса может составлять до 600 килограммов. В китайском фольклоре именно это животное стало прообразом легенд о русалках.
Впервые дюгоня увидели 8 июля у архипелага Наньша, когда он поднялся на поверхность за воздухом. В течение последующего месяца его неоднократно наблюдали в том же районе. По оценке издания, эта находка свидетельствует об улучшении экологической ситуации в Южно-Китайском море.
Согласно исследованию Лондонского зоологического общества и Китайской академии наук, дюгони в прибрежных водах Китая были признаны функционально вымершими. Их численность стремительно сокращалась с 1970-х годов, и после 2008-го зафиксированных наблюдений больше не было. Основными причинами исчезновения специалисты называют браконьерство, рыболовные снасти, столкновения с кораблями и разрушение естественной среды обитания.
Хотя дюгони официально находились под охраной с 1988 года, эти меры не смогли предотвратить исчезновение вида из китайских вод. Сегодня дюгони продолжают обитать в тропических и субтропических районах Индийского и Тихого океанов, однако их популяция остается уязвимой и занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы.