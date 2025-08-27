В Южно-Китайском море впервые за 30 лет нашли редкого дюгоня

Хотя дюгони официально находились под охраной с 1988 года, эти меры не смогли предотвратить исчезновение вида из китайских вод. Сегодня дюгони продолжают обитать в тропических и субтропических районах Индийского и Тихого океанов, однако их популяция остается уязвимой и занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы.