Инфекция или психологическая травма: врач объяснила, из-за чего может пропасть голос

«Хроническое отсутствие голоса может быть обусловлено психологическими причинами, например, травмирующим событием, другой причиной может быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой содержимое желудка может попасть в верхние дыхательные пути. Длительная потеря голоса также возможна при длительных голосовых нагрузках, например, если человек — диктор на радио, еще одной причиной могут стать опухолевые процессы в гортани», — сообщила врач.