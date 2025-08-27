Инфекция или психологическая травма: врач объяснила, из-за чего может пропасть голос

При потере голоса важно обратиться к терапевту или оториноларингологу для диагностики причин.
Врач-оториноларинголог компании СберЗдоровье Марина Евсикова рассказала, что причиной пропажи голоса может быть не только перенапряжение или инфекция, но и психологическая травма, рефлюксная болезнь или опухоли в гортани. С пресс-релизом ознакомилось URA.RU.
«Хроническое отсутствие голоса может быть обусловлено психологическими причинами, например, травмирующим событием, другой причиной может быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой содержимое желудка может попасть в верхние дыхательные пути. Длительная потеря голоса также возможна при длительных голосовых нагрузках, например, если человек — диктор на радио, еще одной причиной могут стать опухолевые процессы в гортани», — сообщила врач.
Чаще возникает острая потеря голоса: по словам врача, популярными причинами являются инфекции и перенапряжение, например, после долгого подпевания на концерте. В таком случае для восстановления голоса нужно молчать, а при необходимости говорить, делать это обычным голосом, а не шепотом.
Важно обратиться к терапевту или оториноларингологу: врач может назначить противовоспалительные препараты или посоветовать немедикаментозные леденцы для усиления выработки слюны. При потере голоса более четырех недель могут назначить дополнительное обследование для выявления причин. Лечение зависит от установленной причины, это может быть психотерапия или лечение у гастроэнтеролога.