В детском отделении самарской больницы № 10 завершили ремонт

Капитальный ремонт завершили в детском поликлиническом отделении больницы № 10 Самары в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Самарской области.
В медучреждении выполнили внутренние отделочные работы, заменили системы электро- и водоснабжения, канализации, а в режимных кабинетах установили кондиционеры. Также для отделения приобрели новую медицинскую и офисную мебель, включая столики и кушетки.
«Создание комфортных условий играет немаловажную роль для благоприятного восприятия медучреждения. Мы предусмотрели зоны ожидания и игровые пространства, где дети могут провести время перед приемом. Также улучшены условия для работы медицинского персонала, оборудован кабинет для приема пищи», — отметил главный врач Дмитрий Лисица.
Напомним, продолжается ремонт во взрослом поликлиническом отделении больницы. В следующем году запланировано обновление первого этажа, фасада здания и благоустройство прилегающей территории. Кроме того, активно ведется ремонт терапевтического отделения в медицинском городке.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.