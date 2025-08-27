Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главному тренеру «Сочи» стало плохо по ходу матча Кубка России

Главному тренеру «Сочи» Роберту Морено, как пишут РИА Новости, стало плохо прямо во время игры третьего тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу против «Краснодара».

Главному тренеру «Сочи» Роберту Морено, как пишут РИА Новости, стало плохо прямо во время игры третьего тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу против «Краснодара».

Специалист из Испании в сопровождении своих помощников ушел в подтрибунное помещение. В это время при счете 0:3 футболист «Сочи» Макар Чирков забил первый мяч в ворота чемпиона России.

Встреча в Сочи завершилась победой гостей — 4:2.

Как сообщил «Матч ТВ» во время эфира, Морено находится в машине скорой помощи.

Читайте также: «Крылья Советов» обыграли «Динамо» в Кубке России.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.