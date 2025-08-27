Врач Кириченко предупредила об опасности громкой музыки в наушниках

В современном мире многие люди не представляют свою жизнь без наушников. Они позволяют слушать любимую музыку во время прогулки и смотреть фильмы по дороге на работу. Однако с наступлением жары активное использование наушников может привести к страшным последствиям. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Евгения Тарасова, почему это может быть опасно для здоровья.