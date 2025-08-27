Врач Кириченко предупредила об опасности громкой музыки в наушниках

Постоянное использование наушников для прослушивания музыки может стать причиной развития проблем со слухом. Об этом предупредила оториноларинголог и доктор медицинских наук Ирина Кириченко.
По словам доктора, ушная раковина помогает человеку отсеивать звуки, которые могут навредить барабанной перепонке. Однако наушники преодолевают этот барьер и передают звуковую волну напрямую через среднее ухо во внутреннее. Кроме того, из-за скопления на устройстве грязи, пыли и выделений из ушей важно регулярно их чистить, чтобы снизить риск заноса инфекции.
— Если превышать максимально допустимый уровень звукового давления (около 120−130 децибел — прим. «ВМ»), то это тоже будет приводить к нарушениям слуха, — передает слова Кириченко телеканал «Москва 24».
В современном мире многие люди не представляют свою жизнь без наушников. Они позволяют слушать любимую музыку во время прогулки и смотреть фильмы по дороге на работу. Однако с наступлением жары активное использование наушников может привести к страшным последствиям. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Евгения Тарасова, почему это может быть опасно для здоровья.