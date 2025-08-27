Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жара крепчает: В Молдове — +33 градуса и яркое солнце — сколько продержится лето

Прогноз погоды в Молдове на четверг, 28 августа 2025, и ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Жара вернулась в Молдову.

В четверг, 28 августа, будет уже до +33 градусов.

Солнечно.

Ночью — холодно — всего +13 градусов.

Ближайшие 10 дней синоптики прогнозируют жару больше +30 градусов.

А вот спадет температура воздуха до +25 к середине сентября.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Хроника позора в День Независимости: Как Молдова стала тотально независима от чувства меры.

Стратегические запасы пафоса молдавской власти, которая окончательно извратила независимость в какую-то криво-косую ындепенденцу, оказались бездонными (далее…).

Получить пособие на похороны в Молдове — испытание не для слабонервных: Госструктуры застряли в прошлом веке и гоняют людей за документами за сотни километров — это вам не пенсионеров штрафовать.

Всегда будьте начеку, если речь идет о социальном страховании (далее…).

Банкноты евро обновляются: Что надо знать жителям Молдовы о том, как изменится валюта ЕС.

В 2026 году дизайн евро, основной валюты в Европейском Союзе, подвергнется изменениям (далее…).