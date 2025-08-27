Жара крепчает: В Молдове — +33 градуса и яркое солнце — сколько продержится лето

Жара вернулась в Молдову.
В четверг, 28 августа, будет уже до +33 градусов.
Солнечно.
Ночью — холодно — всего +13 градусов.
Ближайшие 10 дней синоптики прогнозируют жару больше +30 градусов.
А вот спадет температура воздуха до +25 к середине сентября.
