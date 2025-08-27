В преддверии Дня знаний Министерство спорта озаботилось интеллектуальным уровнем футболистов

— Ну, легионеры, которые приезжают, — это уже не молодежь. Тут, наверное, Михаил Владимирович больше имел в виду то, что вот журналисты их о чем-то спрашивают, а они ответить не могут. Просто журналистам, может быть, подлавливать не надо? Вот спросите Смертина Лешу, он вам расскажет, какие он книжки читал, и думаю, что хороший список составит. Потому что это как раз тот футболист, который и умный, и играл хорошо, и все вместе. И точно читал хорошие книжки, и на все времени хватало. И сейчас на все хватает. Просто если время правильно организовать, не ходить в клубы, не развлекаться… Может быть, действительно, к сожалению, меньше общаться получается с друзьями, это правда. Но это потому, что ты спортсмен, у тебя по-другому не бывает, ты все равно ограничен в этом смысле. Поэтому если спортсмен этого не делает, то у него остается достаточно времени. А книжка — это переключение все-таки с одного вида деятельности на другой. Компьютер такого не даст. Игра компьютерная — это другое. Мозг должен переключаться, а за компьютером мозг только устает, глаза устают. Так говорил и мой тренер. Конечно, поколение было, когда компьютерных игр таких не было, но уже когда он молодежную сборную тренировал, очень расстраивался. Это была самая большая проблема для него, что ребята не отдыхали полноценно, потому что были все время в компьютере.