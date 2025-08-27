В преддверии Дня знаний Министерство спорта озаботилось интеллектуальным уровнем футболистов

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что через некоторое время может быть создан специальный перечень книг, который будут рекомендовать к прочтению футболистам российских клубов. Это должно помочь повысить их интеллектуальный уровень, в первую очередь у молодых игроков. По этому поводу планируется провести целое совещание с основными функционерами от спорта. «МК» узнал мнение известных российских спортсменов и тренеров по этому поводу.
Михаил Дегтярев после своего назначения на должность министра спорта 14 мая 2024 года успел сделать так много, что даже не верится, как все его преобразования уместились в такое короткое время. Реформы Дегтярева идут по трем направлениям.
Во-первых, это повышение значимости российского спорта на мировом уровне. Здесь стоит всецело одобрить инициативы Минспорта, поскольку лишь после того, как Михаил Дегтярев стал министром, начались видимые подвижки по возвращению наших атлетов, пусть зачастую и в нейтральном статусе, в мировую спортивную семью. Становится все больше и больше международных турниров и соревнований, в которых россияне принимают участие, пусть и без государственной атрибутики. В рамках данной инициативы на внутреннем контуре глава министерства и Олимпийского комитета России (ОКР) старается блокировать все попытки негатива в адрес спортсменов, которые согласились участвовать в международных соревнованиях на условиях Международного олимпийского комитета и ведущих мировых спортивных федераций, пусть и без российского флага.
Во-вторых, речь идет о реформах внутри российских спортивных организаций, причем не только о структурах, непосредственно подчиненных Минспорта и ОКР, но и о коммерческих организациях, таких, например, как Российская премьер-лига (РПЛ). Это проявляется в процессе слияния федераций, а также в реформах, которым хочет подвергнуть российский футбол Министерство спорта. Не так давно Дегтярев в очередной раз поднял вопрос о необходимости пересмотра лимита на легионеров, введении потолка зарплат и даже создании единого центра судей, о чем «МК» несколько раз писал за последнюю неделю. Помимо этого в недрах министерства был разработан закон «О Российском спортивном фонде». В июне 2025 года его подписал президент. В рамках данного закона министерство займется распределением букмекерских отчислений на развитие спорта. То есть если ранее такие деньги поступали в федерации, то сейчас фонд, курируемый Минспорта, становится куратором в данном процессе.
И, наконец, третье направление, которое связано преимущественно со смысловой нагрузкой. Повышение интеллектуального уровня спортсменов и разработанный, но еще не принятый до сих пор кодекс этики российского спорта — как раз из этого репертуара.
В рамках повышения интеллектуального уровня спортивные власти собираются сначала рассмотреть специальный перечень книг. Сам Дегтярев хочет, чтобы наши футболисты, кроме игры в футбол, еще транслировали смысл спорта номер один.
«Это честная игра, благородство, преданность, верность, разные знания. Чтобы они их транслировали, они эти мысли должны иметь. Поэтому мы с РФС еще эту тему обсудим. Мы скоро встретимся в большом составе в Минспорте, обсудим тему подготовки, в том числе интеллектуальной, наших футболистов — может быть, перечень книг утвердим, которые брать перед матчем, читать на сборах, еще какую-то полезную для них информацию будем давать, может быть, устраивать установочные сессии, лекции, приглашать известных ученых, писателей, деятелей культуры. Они должны расти не только на поле, тогда будет полный порядок. Так я вижу», — отметил Дегтярев на пресс-конференции в ТАСС 25 августа.
Весьма интересно, что здесь понимается под «трансляцией смыслов»? Если подходить к этому с научной точки зрения, то спортсменам, в частности футболистам, вероятно, предлагается стать лидерами общественного мнения. Трансляция смыслов в данном контексте — это обращение к большой аудитории, а футбол и вся медийная активность вокруг того же чемпионата РПЛ — большая медийная площадка. Более того, можно предположить, что со временем станет больше программ с участием футболистов, играющих в России. Вот здесь-то и должен проявиться их интеллектуальный уровень.
Это весьма интересное начинание, возможно, предполагающее, что из футболистов надо делать звезд, которые были бы популярны не только на поле, но и на кухне любой домохозяйки.
«Московский комсомолец» решил выяснить, что думают по этому поводу наши выдающиеся спортсмены и футбольные тренеры. Мнения были противоположными, как и полагается для настоящей дискуссии.
«Этим должна заниматься школа».
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с корреспондентом «МК» рассказала, какие вопросы вызывает предложение Михаила Дегтярева, а также назвала книги, которые порекомендовала бы включить в подобный список.
— Светлана Сергеевна, как вы оцениваете инициативу создать для футболистов список книг для обязательного прочтения?
— В целом ничего страшного здесь нет, наверное. Но, в принципе, этим должна заниматься школа в первую очередь. Все-таки Министерство спорта отвечает за спортивную составляющую, а вот школа — за образовательную. Может быть, через школу как-то повысить их уровень? Ну и потом я бы всех под одну гребенку не закатывала: все-таки я уверена, что есть умненькие ребята, которые книжки читают. А тут как-то получается, что, к сожалению, мы сгоряча их всех называем не очень интеллектуальными. Я так не осмелилась бы сделать, честно говоря. Но, может быть, у министра есть статистика какая-то, протестировали как-то этих ребят или тренеры жаловались, уж я не знаю. Мне кажется, что школа должна все-таки в первую очередь, и не только к футболистам относится это, может быть, больше обязать наших детей читать: если не прочитал какие-то книжки, отдельный зачет какой-то. Есть литература в принципе, но как-то там все обходят сейчас: искусственный интеллект пишет сочинение, и проверить, написал ли сам ребенок или нет, сейчас не представляется возможным. Кстати, как тестировать будут, прочитали футболисты эти книжки или нет? Тоже вопрос. Школа должна этим заниматься, честно говоря, и родители. Не сможет ни один тренер заставить читать книжки.
— А есть ли у футболистов и других спортсменов в их плотном графике время читать?
— Конечно, есть. Не просто есть, а 100% есть! Вот у меня оно было всегда, а я стала олимпийской чемпионкой. И читала очень много книг, реально очень много. Вот у моего сына девушка, у нее сейчас задание, и она каждые два дня прочитывает книжку. И есть время. И она чемпионка России.
— Какие книги вы бы порекомендовали включить в список?
— Во-первых, понятно, что в школе они и так без нас должны читать классику. И надо, конечно, понимать, какой возраст. Если речь идет о молодых футболистах, ну, тогда «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», «Мастер и Маргарита» — это мой шорт-лист. И какие-то именно философские книги, которые учат тебя дополнительно, дают тебе какой-то плюс в спорте. Тут же вопрос в том, чтобы не просто быть интеллектуалом, а чтобы книги тебе давали в спорте дополнительную мотивацию и так далее. Поэтому такого стиля книги мне, например, нравятся. Это не только времяпрепровождение какое-то приятное, а чтобы какая-то была обучающая составляющая, полезная для спорта.
— А как в случае создания такого списка быть с легионерами, которые точно гораздо меньше, чем российские игроки, знакомы с нашей литературой?
— Ну, легионеры, которые приезжают, — это уже не молодежь. Тут, наверное, Михаил Владимирович больше имел в виду то, что вот журналисты их о чем-то спрашивают, а они ответить не могут. Просто журналистам, может быть, подлавливать не надо? Вот спросите Смертина Лешу, он вам расскажет, какие он книжки читал, и думаю, что хороший список составит. Потому что это как раз тот футболист, который и умный, и играл хорошо, и все вместе. И точно читал хорошие книжки, и на все времени хватало. И сейчас на все хватает. Просто если время правильно организовать, не ходить в клубы, не развлекаться… Может быть, действительно, к сожалению, меньше общаться получается с друзьями, это правда. Но это потому, что ты спортсмен, у тебя по-другому не бывает, ты все равно ограничен в этом смысле. Поэтому если спортсмен этого не делает, то у него остается достаточно времени. А книжка — это переключение все-таки с одного вида деятельности на другой. Компьютер такого не даст. Игра компьютерная — это другое. Мозг должен переключаться, а за компьютером мозг только устает, глаза устают. Так говорил и мой тренер. Конечно, поколение было, когда компьютерных игр таких не было, но уже когда он молодежную сборную тренировал, очень расстраивался. Это была самая большая проблема для него, что ребята не отдыхали полноценно, потому что были все время в компьютере.
«Глупость какая-то».
Бывший футболист московского «Спартака», сборных СССР и России, двукратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка Интертото и чемпион Европы Александр Мостовой не увидел смысла в таком нововведении и в беседе с корреспондентом «МК» объяснил, почему.
— Александр Владимирович, как вы относитесь к идее создать для футболистов список книг для обязательного прочтения?
— Не знаю, мне как-то все равно.
— Вы бы порекомендовали какие-нибудь книги для этого списка?
— Никому рекомендовать не буду, у всех разная жизнь, все живут по-разному, кто как хочет. Поэтому зачем кому-то что-то рекомендовать, какой в этом смысл?
— Есть ли у футболистов в принципе время на чтение?
— Конечно! Время в телефонах сидеть же есть, в компьютерах и тому подобное. Почему тогда читать-то не могут? То же самое.
— Правда ли, что сейчас интеллектуальный уровень футболистов в среднем ниже, чем это было раньше?
— Не думаю, нет. Я думаю, что выше, наоборот. Сейчас же всё есть. Раньше что было — радио, телевизор и все. И книги. Интернета же раньше не было. А сейчас в Интернет залез, и знаешь все, что хочешь. Так что нет, сейчас интеллектуальный уровень должен быть выше.
— Если такой список книг все же решат создать, то как быть с легионерами, которые не все говорят, а уж тем более читают по-русски?
— Поэтому я и говорю, что это глупость какая-то… Все люди разные, елки-палки: из разных стран, разных национальностей. Какая разница? Все живут по-разному. Поэтому бесполезно говорить на эту тему.
«Двумя руками за».
Бывший главный тренер воронежского «Факела», обладатель Кубка ПФЛ, авторитетный специалист Дмитрий Пятибратов в беседе с корреспондентом «МК» рассказал, какие книги порекомендовал бы почитать футболистам и что важно учесть в реализации идеи Минспорта для того, чтобы она была встречена положительно.
— Дмитрий Анатольевич, как вам инициатива создать для футболистов список книг, обязательных к прочтению?
— На самом деле интересная идея. Но все это должно еще, помимо предложения министра спорта, идти дальше, ценности должны быть такие. Потому что сейчас футболист — это прежде всего человек, личность, индивидуум, который находится в социуме. Я люблю читать книги, допустим. Сейчас, к сожалению, молодое поколение, наверное, слишком много развлечений получило в свободном доступе. Соцсети, всякие мессенджеры — да, это прикольно, это интересно, но я согласен, что должно быть развитие. Развитие — это опыт. А где взять опыт, если ты только начинаешь? И вот как раз книги могут помочь под другим углом посмотреть на этот мир. Очень много познавательных книг. Допустим, что касается меня, я очень разнообразен в своих предпочтениях: я могу читать и классику, и детективы, и зарубежную литературу. Если государство примет этот проект, то хотелось бы, чтобы футболистам рекомендовалось именно то, что будет им интересно, чтобы был доступ к разнообразию. Поэтому я двумя руками за.
— Какие книги вы бы порекомендовали включить в этот список?
— У меня сын занимается футболом, ему 20 лет. Старший сын не имеет отношения сейчас к футболу, ему 25, среднему — 23. То есть получается разброс такой большой, и у каждого свой интерес. Вот что может быть интересно молодежи? Какой-то пример. Допустим, если это связано со спортом, с футболом — то, например, книги, которые рассказывают истории выдающихся футболистов, как они начинали, допустим, из бедной семьи, как правило, и сами всего достигали. Дальше — футболисты должны знать своих героев: обязательно должны быть книги исторические. Допустим, как люди проходили войну, совершали подвиги. Это тоже ценности наши, мы должны их хранить и воспитывать в игроках это чувство. Ну и, наверное, все любят погони, стрельбу, какие-то детективы, которые просто увлекают, когда человек уставший, может отвлечься и почитать легкую литературу. И, наверное, познавательные книги о мире природы, о животных. Надо затронуть все отрасли и выбрать лучшее.
— Есть ли у футболистов время читать при плотном графике тренировок и матчей?
— На самом деле, все зависит от желания. Я вас уверяю, время на что-то полезное всегда можно найти — это выбор человека. Футболисты очень много времени в дороге проводят, да, тяжелые нагрузки, естественно, надо распределять режим дня. Но найти 20−30 минут в день, чтобы почитать, вполне возможно. Перед сном, вместо того чтобы знакомиться с интересными статьями в соцсетях, можно почитать книгу. Утром можно на полчаса раньше проснуться и начать утро с прочтения какой-то мотивационной книги. Увидеть своего героя, прочитать о нем и войти в этот день полным эмоций. Поэтому все зависит от желания, но ни в коем случае нельзя заставлять. Если человека заставлять что-то делать, у него сразу идет отторжение. Нужно именно подсказать, помочь, направить — вот это мы все вместе сообща должны сделать. Я своим детям рекомендую читать книги.
— А как быть с легионерами в случае создания такого списка? Многие из них гораздо меньше знакомы с русской литературой, чем российские игроки, а кто-то вообще на русском читать не умеет.
— Здесь все просто. Желательно, конечно, чтобы легионеры приезжали и начинали хотя бы изучать русский язык, предпринимать такие попытки, чтобы хотя бы могли общаться. Понятно, что это трудно — человека научить сразу читать по-русски, говорить, понимать культуру. Но это уже обязанность клуба — как минимум познакомить человека с культурой города, в который он приехал, с культурой страны, в которой он живет, с бытом. Показать, что есть замечательного в этой стране. Мы в «Факеле» в Воронеже использовали такой подход: мы общались с иностранцами, рассказывали, чем прекрасен Воронеж, достопримечательности ребята посещали, мы вместе обсуждали и события Великой Отечественной войны, потому что люди должны понимать, чем ценна эта страна, какие люди стояли у истоков и кто создавал футбол. Поэтому это обязательно нужно делать.
Подарите мне книгу!
А что же думают сами футболисты, об интеллектуальном уровне которых так пекутся спортивные чиновники?
Капитан «Спартака» Роман Зобнин после победы его команды в Кубке России над «Нижним Новгородом» («Спартак» выиграл 4:0, и Зобнин забил первый гол в этой встрече уже на 12-й минуте встречи. — Ред.) сразу же попросил подарить ему книгу.
«Каждый выбирает для себя свою книгу. Кто-то вообще не читает, кому-то это не надо. Это индивидуальный вопрос. Если введут обязательную программу для футболистов, будем читать. Не проблема. Подарите мне книгу!» — сказал Зобнин «СЭ».