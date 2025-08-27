В Башкирии санаторий «Красноусольск» увеличил прием отдыхающих почти на 50%

«Экономический эффект от внедрения бережливых инструментов в здравницах Башкирии демонстрирует то, как за счет грамотной организации труда можно улучшить показатели предприятия без значительных финансовых вложений. Это особенно важно для курортно-рекреационной отрасли республики», — отметил первый заместитель премьер-министра правительства республики — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.