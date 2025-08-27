«Радиостанция Судного дня» передала странное послание

25 августа передавалось сообщение со словом «НАРДОСАЖ». Радиостанция УВБ-76 начала вещание еще в 1970-х годах. За десятилетия существования она стала объектом пристального внимания специалистов по радиосвязи и энтузиастов по всему миру. Станция известна передачей однотипных сигналов, а также редкими сообщениями, смысл которых до сих пор остается неизвестным.