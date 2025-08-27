«Радиостанция Судного дня» передала странное послание

В эфире УВБ-76 впервые прозвучало слово «НИТРОМОПС».
Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», впервые передала сообщение со словом «нитромопс». Необычная шифровка прозвучала 27 августа в 17:05 по московскому времени.
«НЖТИ 67201 НИТРОМОПС 3421 2250», — дает расшифровку сообщения telegram-канал «УВБ-76 логи», специализирующийся на анализе передач загадочного радио. Слово «нитромопс» ранее не использовалось в эфирах УВБ-76.
25 августа передавалось сообщение со словом «НАРДОСАЖ». Радиостанция УВБ-76 начала вещание еще в 1970-х годах. За десятилетия существования она стала объектом пристального внимания специалистов по радиосвязи и энтузиастов по всему миру. Станция известна передачей однотипных сигналов, а также редкими сообщениями, смысл которых до сих пор остается неизвестным.