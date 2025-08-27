Консилиум альпинистов признал, что спасти Наговицину невозможно

Консилиум альпинистов пришел к выводу, что спасти застрявшую на пике Победы в Киргизии российскую альпинистку Наталью Наговицину невозможно. Об этом в среду, 27 августа, сообщили в пресс-службе туристической компании «Аксай-Трэвел».
Специалисты, в том числе участники поисково-спасательной операции, изо дня в день проводили брифинги и обсуждали возможные риски для жизни тех, кто пытается эвакуировать женщину с вершины.
— Учитывая сложные метеоусловия, альпинисты пришли к выводу о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем сезоне, — передает официальный сайт оператора.
Руководитель базового лагеря Дмитрий 25 августа заявил, что кампания по спасению Наговициной официально прекратилась. Он добавил, что спустить альпинистку с высоты 7,2 километра не представляется возможным.
Инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин считает, что российская альпинистка останется в горах навсегда. Женщине приходилось в одиночку выживать на морозе без еды. Как человеку удается сохранить жизнь в таких условиях и что происходит с его организмом, выясняла «Вечерняя Москва».