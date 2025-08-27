Консилиум альпинистов признал, что спасти Наговицину невозможно

Инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин считает, что российская альпинистка останется в горах навсегда. Женщине приходилось в одиночку выживать на морозе без еды. Как человеку удается сохранить жизнь в таких условиях и что происходит с его организмом, выясняла «Вечерняя Москва».