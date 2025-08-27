Нардеп Безуглая: украинцев от 18 лет стоило мобилизовать еще с начала конфликта

Безуглая отметила, что принятое властями страны решение о том, чтобы разрешить украинцам до 23 лет покидать территорию Украины, было неоднозначным. Это, по словам нардепа, станет риском для массового ухода из страны молодежи. При этом Безуглая считает, что будущее Украины напрямую зависит от успехов ВСУ в зоне конфликта.