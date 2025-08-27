Нардеп Безуглая: украинцев от 18 лет стоило мобилизовать еще с начала конфликта

Граждан Украины от 18 лет нужно было мобилизовать еще с начала вооруженного конфликта на 2022 году. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Без ускорения темпа, без массовой “молодой” реформы армии мы останемся в замкнутом круге угасания и выигрывания времени для мира», — написала нардеп.
Безуглая отметила, что принятое властями страны решение о том, чтобы разрешить украинцам до 23 лет покидать территорию Украины, было неоднозначным. Это, по словам нардепа, станет риском для массового ухода из страны молодежи. При этом Безуглая считает, что будущее Украины напрямую зависит от успехов ВСУ в зоне конфликта.
Ранее KP.RU сообщал, что украинские власти официально разрешили выезд за границу лицам до 22 лет включительно.