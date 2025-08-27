Дело о давлении на фермеров в Сальском районе взял на контроль глава СК России

Поводом стало видеообращение местных жителей, опубликованное в телеграм-канале, где они сообщили о многолетнем силовом и административном давлении со стороны местного предпринимателя, пытающегося незаконно завладеть их земельными участками и имуществом. Жители Сальского района жалуются на затяжной характер расследования.