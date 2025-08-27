Дело о давлении на фермеров в Сальском районе взял на контроль глава СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о систематическом давлении на фермеров в Сальском районе Ростовской области.
Поводом стало видеообращение местных жителей, опубликованное в телеграм-канале, где они сообщили о многолетнем силовом и административном давлении со стороны местного предпринимателя, пытающегося незаконно завладеть их земельными участками и имуществом. Жители Сальского района жалуются на затяжной характер расследования.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также по доводам, озвученным в публичном пространстве, — говорится в сообщении.
