Дело о давлении на фермеров в Сальском районе взял на контроль глава СК России

В Ростовской области предприниматель оказывал давление на фермеров.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о систематическом давлении на фермеров в Сальском районе Ростовской области.

Поводом стало видеообращение местных жителей, опубликованное в телеграм-канале, где они сообщили о многолетнем силовом и административном давлении со стороны местного предпринимателя, пытающегося незаконно завладеть их земельными участками и имуществом. Жители Сальского района жалуются на затяжной характер расследования.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также по доводам, озвученным в публичном пространстве, — говорится в сообщении.

