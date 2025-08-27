Созданы первые противовирусные средства широкого спектра действия

Исследователи из США и Европы обратили внимание на то, что многие вирусы из очень разных и далеких друг от друга семейств этих патогенов используют схожие цепочки из пяти углеводных молекул, так называемые N-гликаны, для соединения с клеточными рецепторами и формирования отверстий в мембранах заражаемых клеток. Это натолкнуло их на мысль о создании своеобразного «рецептора-приманки», который будет соединяться с N-гликанами и блокировать их работу.