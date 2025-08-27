Прилучный с новой женой не смолчали о второй свадьбе Муцениеце

Вместе с Прилучным на мероприятии была и его нынешняя жена актриса Зепюр Брутян. Она рассказала журналистам о том, как вместе с Павлом отпраздновала третью годовщину свадьбы, которая состоялась 25 августа. Кроме того, Брутян подчеркнула, что выбранная Муцениеце дата не вызвала у нее удивления, а совпадение свадьбы с годовщиной в ее семье она назвала случайностью.