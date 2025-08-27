Кравцов рассказал, будет ли переход в Max обязательным для учителей

Министерство просвещения России не будет заставлять педагогов переходить в национальный мессенджер Max. Об этом в среду, 27 августа, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 1».
По словам министра, новая платформа обладает крайне удобным и понятным интерфейсом, поэтому спустя время ее станут добровольно активно использовать в системе образования.
— Поэтому я уверен, что это понимают учителя, это понимают родители, и здесь максимально быстро система образования перейдет на национальный мессенджер, — сказал Кравцов.
Отечественную технологию мобильной электронной подписи «Госключ» интегрировали в мессенджер Max. Это нововведение даст пользователям Max возможность подписывать электронные документы банков, сотовых операторов и прочих организаций.
Национальный мессенджер с 1 сентября включат в перечень программ для обязательной предустановки на электронные устройства. Новая платформа заменит в списке «VK Мессенджер», который находился там с 2023 года.
Однако в Сети обсуждают плюсы и минусы нового мессенджера. Так, запуск приложения вызвал волну слухов. «Вечерняя Москва» разобралась, что представляет собой Max на самом деле.