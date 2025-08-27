Назван продукт, который защищает от кариеса

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал продукт, который понижает активность бактерий, вызывающих кариес.
Во время эфира ведущие задали вопрос, помогают ли сыры твердых сортов защититься от кариеса, и одна из участниц программы ответила на него отрицательно.
Агапкин не согласился с женщиной, отметив, что есть исследования, которые говорят следующее: если человек жует небольшой кусочек твердого сыра, то это действительно помогает подавить активность тех бактерий, которые вызывают кариес.
Фактически, твердый сыр может быть полезен для профилактики кариеса потому, что он нейтрализует кислоты, которые разрушают эмаль, а также способствует и укреплению зубов.