The Economist усомнился в характеристиках украинской ракеты «Фламинго»

На Украине утверждалось, что ракета FP-5 способна находиться в воздухе более 4 часов, развивать максимальную скорость до 950 км/ч. Кроме того, она имеет размах крыла около 6 м, максимальную взлетную массу до 6 т, а оснащается боевой частью весом примерно 1 т. The Economist также отмечает схожесть «Фламинго» с FP-5.