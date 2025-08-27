The Economist усомнился в характеристиках украинской ракеты «Фламинго»

Характеристики новой украинской ракеты «Фламинго» с заявленной дальностью полета до 3 тыс. км вызывают сомнения, пишет The Economist.
«Разработанная столь быстро и почти идеально подходящая под оборонные нужды Украины, ракета выглядит слишком хорошей, чтобы быть правдой», — отмечает издание.
О дальнобойности «Фламинго» 21 августа сообщил Владимир Зеленский, а за три дня до этого глава Минобороны Денис Шмыгаль заявил о начале серийного производства.
Украинские СМИ писали, что новая ракета внешне и по параметрам напоминает FP-5 британской компании Milanion Group, впервые продемонстрированную в феврале 2025 года на выставке IDEX в ОАЭ.
На Украине утверждалось, что ракета FP-5 способна находиться в воздухе более 4 часов, развивать максимальную скорость до 950 км/ч. Кроме того, она имеет размах крыла около 6 м, максимальную взлетную массу до 6 т, а оснащается боевой частью весом примерно 1 т. The Economist также отмечает схожесть «Фламинго» с FP-5.
Украинским разработчиком ракеты называют компанию Fire Point. Известно, что корпус «Фламинго» изготовлен из стекловолокна, а двигатель представляет собой турбореактивный АИ-25 производства запорожского предприятия «Мотор Сич». Стоимость ракеты оценивается менее чем в €1 млн.
Журнал обращает внимание на необычно быстрые сроки разработки: по утверждению Fire Point, от первой идеи, набросанной «на салфетке» в конце прошлого года, до запуска производства прошло всего девять месяцев.
Сейчас, как пишет журнал, выпускается по одной ракете в день, в дальнейшем планируется увеличить темпы до семи. Часть производства, вероятно, вынесена за рубеж, но, как заявляют в компании, более 90% финальной сборки осуществляется на секретных площадках в разных регионах Украины.
«Я поначалу относился к проекту крайне скептически, но, увидев готовые ракеты, был потрясен», — приводит журнал слова одного из чиновников, курирующих разработку.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва будет реагировать на появление у Украины дальнобойного оружия.