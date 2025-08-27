Против захоронения советского вождя на родовом кладбище: что известно о потомках Сталина

Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили заявил, что не хотел бы, чтоб его прадеда перезахоронили на родовом кладбище. Яков — лишь один из многочисленных потомков советского вождя. Что о них известно — в материале «Вечерней Москвы».
Яков Джугашвили (сын).
Первым ребенком Сталина был Яков Джугашвили, родившийся в 1907 году. Из-за смерти жены, Екатерины Сванидзе, будущий глава СССР отдал восьмимесячного сына на воспитание тете, а сам погрузился в революционную борьбу. Яков увидел отца только в 14-летнем возрасте. Однако отношения у них не сложились, так как Сталин уже завел себе другую семью.
Советский лидер был против женитьбы Якова на дочери священника, а после неудачной попытки самоубийства сына отец и вовсе стал презирать его, не захотев иметь с ним ничего общего. В 1941 году Яков отправился на фронт. Существует легенда, что немецкое командование предложило освободить Джугашвили в обмен на пленного фельдмаршала Паулюса, однако глава СССР отказался. Яков погиб в концлагере в 1943 году.
Евгений Джугашвили (внук).
Первый сын Сталина оставил после себя троих детей от разных женщин. Дочь от первой жены умерла еще в младенчестве. В 1936 году у Якова родился сын Евгений, ставший впоследствии военным историком. Евгений Джугашвили принимал участие во многих документальных фильмах о своем деде и был его ярым сторонником. Он проживал в Москве вплоть до своей смерти в 2016 году. У Евгения двое детей: Виссарион 1965 года рождения и Яков 1972 года рождения.
Виссарион Джугашвили (правнук).
Виссарион стал режиссером. Проживал сначала в Грузии, а затем переехал в США, где получил политическое убежище, так как на родине его избили. У него двое детей — праправнуков Сталина.
Яков Джугашвили (правнук).
Яков стал художником, живет в Грузии. Известно, что в 2006 году он просил у президента России Владимира Путина расследовать причину смерти своего прадеда, так как считал, что Сталина убили политические оппоненты.
Галина Джугашвили (внучка).
Третьим ребенком Якова Джугашвили была Галина. Она стала филологом, вышла замуж за алжирца, который был сотрудником ООН. Умерла в 2007 году.
Селим Бенсаад (правнук).
В 1971 году у Галины родился сын, Селим Бенсаад. Он также стал художником и сейчас живет в Москве.
Василий Сталин (сын).
В 1921 году у советского вождя родился ребенок от второго брака — Василий Сталин. Он стал летчиком и генералом авиации, был очень влиятельным человеком. После смерти отца положение Василия сильно ухудшилось: его уволили из армии, посадили в тюрьму, а затем и вовсе сослали в Казань, запретив жить в Москве. Василий злоупотреблял алкоголем и, по официальной версии, скончался именно из-за этого. У Сталина-младшего было четверо детей. Самый известный из них — Александр Бурдонский, об остальных практически нет никаких сведений.
Александр Бурдонский (внук).
Александр Бурдонский — первый сын Василия, родившийся в 1941 году. Он стал режиссером и актером. Александр специально сменил фамилию, чтобы спокойно заниматься искусством. Бурдонский долгие годы служил в московских театрах, где также преподавал. Известно, что Александр критиковал «фанатичное» отношение своего двоюродного брата Евгения Джугашвили к их деду. Скончался в 2017 году.
У троих из отпрысков Василия Сталина не было детей. Единственным исключением здесь стала Надежда Сталина, у которой родилась дочь Анастасия, а позже внучка Галина.
Светлана Аллилуева (дочь).
Третьим ребенком Иосифа Сталина была Светлана Аллилуева, взявшая фамилию матери. Она родилась в 1926 году. Когда Светлане было шесть лет, ее мать покончила с собой. В 1967 году Аллилуева бежала из СССР и поселилась в США, фактически бросив своих детей. Там она написала книгу о своей семье «Двадцать писем к другу», которая стала бестселлером и принесла ей много денег, на которые она и жила вплоть до самой смерти в 2011 году. В 1984 году она ненадолго вернулась в СССР, но не найдя общий язык ни с советской властью, ни со своими детьми, вновь уехала на Запад.
Иосиф Аллилуев (внук).
Старшим ребенком Светланы был Иосиф Аллилуев, родившийся в 1945 году. Он стал кардиохирургом и написал более 150 научных трудов по своей специальности. Умер в 2008 году.
Илья Вознесенский (правнук).
У Иосифа Аллилуева остался сын — Илья Вознесенский, родившийся в 1970 году и ставший впоследствии архитектором. Интересно, что у Вознесенского есть ребенок от Елизаветы Березовской — дочери миллиардера Бориса Березовского.
Екатерина Жданова (внучка).
В 1950 году у Светланы родилась дочь Екатерина. Когда мать эмигрировала, Екатерина отказалась от всяческого общения с ней. Сейчас живет в поселке Ключи в Камчатском крае, является вулканологом. Жданова отказывается общаться с журналистами и не желает вспоминать о матери. У нее есть дочь Анна и внучка Виктория.
Крис Эванс (внучка).
Третий ребенок у Светланы Аллилуевой появился, когда она уже жила в США и была замужем за американцем Уильямом Питерсом. Их дочку, родившуюся в 1971 году, изначально звали Ольга Питерс, однако позже она сменила имя на Крис Эванс. Она поддерживала отношения с матерью, а также критиковала своего деда за то, что он «уничтожил Аллилуевых и Россию». Сейчас Эванс проживает в американском городе Портленд и работает продавцом в секонд-хенде. Детей не имеет.
