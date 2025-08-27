Против захоронения советского вождя на родовом кладбище: что известно о потомках Сталина

Третьим ребенком Иосифа Сталина была Светлана Аллилуева, взявшая фамилию матери. Она родилась в 1926 году. Когда Светлане было шесть лет, ее мать покончила с собой. В 1967 году Аллилуева бежала из СССР и поселилась в США, фактически бросив своих детей. Там она написала книгу о своей семье «Двадцать писем к другу», которая стала бестселлером и принесла ей много денег, на которые она и жила вплоть до самой смерти в 2011 году. В 1984 году она ненадолго вернулась в СССР, но не найдя общий язык ни с советской властью, ни со своими детьми, вновь уехала на Запад.