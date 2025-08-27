Одного и так родят, а на второго надо уговорить: прозвучало предложение прекратить индексацию маткапитала на первенца

Когда сегодня речь заходит о всевозможных демографических инициативах, никто даже не скрывает: главное — уговорить (мотивировать, заставить) граждан и особенно гражданок рожать вторых-третьих детей. Потому что, дескать, родить одного — дело нехитрое, по одному-то и так родят. Кто по большой любви, кто по залету, кто ради семейной ипотеки, кто в погоне за правильным сценарием правильной семьи, кто в страхе перед тикающими часиками, кто просто захочет ребенка… в общем, родят.
А вот «раскрутить» на повторный визит в роддом тех, кто там уже побывал, гораздо сложнее. Тут-то и придумываются всевозможные способы мотивации: например, недавно прозвучало предложение индексировать материнский капитал только на вторых и последующих детей. Ну, а на первого — оставить фиксированные 690 тысяч, что бы там с инфляцией ни происходило.
Вообще тезисов и установок, обесценивающих — если выражаться по-современному — однодетных родителей, в нашей культуре хватает. Тут и грубые реплики в духе «да от чего там можно устать с одним ребенком?!», которым многодетные матери вполне могут наградить однодетных, и будто бы трогательное (нет) «первый ребенок — последняя кукла», которое рискует услышать женщина, выбирающая малышу одежки. Да и поприветствовать молодую маму, только-только вернувшуюся из роддома, вопросом «Когда за вторым?» — тоже более чем распространенная ситуация. Как будто то, что она только что родила, — это так, разминка, легкий аперитив. Мол, закуску вы съели, отлично, но горячее-то когда подавать?
Теперь в этот же хор деликатно встраивается государство, всеми силами намекающее: мол, один ребенок — это еще и не ребенок вовсе и семья с одним ребенком как будто не совсем настоящая семья. Хотите рассчитывать на что-нибудь «семейное» — рожайте больше, рожайте активнее.
Изначально материнский капитал был именно мерой поддержки тех, кто решился на второго ребенка. Только в 2020 году программу расширили и на первенцев, на которых сегодня приходится большая часть выплаты: при рождении одного ребенка мать получает 690 тысяч рублей, а за второго — плюс 222 тысячи (но если на первенца не получали, тогда 912 тысяч разом). При этом материнский капитал исправно индексируют, чтобы он поспевал за инфляцией. Для сравнения, в 2007 году, когда маткапитал только придумали, он составлял 250 тысяч рублей. Теперь вот новое предложение — индексировать только тот, что полагается за второго ребенка, а выплату за первенца оставить фиксированной. Это, мол, должно мотивировать людей увеличивать свои семьи.
По мнению авторов инициативы — к счастью, не властей предержащих, а всего лишь некоторых экспертов-экономистов, — из-за этого снижается «суммарный коэффициент рождаемости вторых детей». Конечно: маткапитал ведь уже получили, карманы набили, зачем еще какой-то второй ребенок? Именно так, видимо, думают уважаемые эксперты о современных родителях. Мол, если не видно разницы, зачем рожать больше? Из-за 222 тысяч рублей рожать не будут — не та сумма. А надо призывать людей к демографической ответственности. Деньгами.
Тут есть парадокс. Тем, кто сегодня в активном детородном возрасте — россиянам примерно от 20 до 40 лет — осознанности не занимать. Эта публика как раз удивительно серьезна (иногда чересчур). И решение родить только одного ребенка — проявление этой самой осознанности. В отличие от настроения «да как-нибудь прорвемся!», которым неизменно веет от всевозможных мотивирующих лозунгов. В награду за многодетность людям сегодня готовы предложить немножко приятных бонусов. Действительно приятных — вроде бесплатной парковки, — но абсолютно не меняющих материальное положение семьи в целом.
Недавно ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, демонстрирующие: желаемое количество детей для российской молодежи сегодня — 3,1 ребенка на семью. А вот ожидаемое — 2,4. Большинство трезво признает: нельзя рожать больше детей, чем можешь позволить себе содержать. И одним из камней преткновения называют, как ни банально, квартирный вопрос. Один из немногих, кстати, которые чисто гипотетически можно решить за счет маткапитала — эти деньги, напомним, разрешено вкладывать в покупку жилья (а еще можно тратить на образование либо откладывать на пенсию матери). Насколько это эффективно? Ну…
В 2025 году в Москве даже к плохоньким «однушкам» в девятиэтажках не стоит подступаться, не имея в кармане 10 млн, а ведь это и близко не «семейное» жилье. Хочешь семейное — трехкомнатную или хотя бы двухкомнатную, — готовь минимум 15 млн. На фоне этих сумм, увы, 690 тысяч рублей материнского капитала выглядят ну очень бледно — это даже не 10%. И уж тем более не 30−40%, необходимых для первого взноса по ипотеке. Даже семейной и льготной.