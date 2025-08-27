Одного и так родят, а на второго надо уговорить: прозвучало предложение прекратить индексацию маткапитала на первенца

Изначально материнский капитал был именно мерой поддержки тех, кто решился на второго ребенка. Только в 2020 году программу расширили и на первенцев, на которых сегодня приходится большая часть выплаты: при рождении одного ребенка мать получает 690 тысяч рублей, а за второго — плюс 222 тысячи (но если на первенца не получали, тогда 912 тысяч разом). При этом материнский капитал исправно индексируют, чтобы он поспевал за инфляцией. Для сравнения, в 2007 году, когда маткапитал только придумали, он составлял 250 тысяч рублей. Теперь вот новое предложение — индексировать только тот, что полагается за второго ребенка, а выплату за первенца оставить фиксированной. Это, мол, должно мотивировать людей увеличивать свои семьи.